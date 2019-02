Obwalden passt das Lohnsystem der kantonalen Verwaltung an Eine umfassende Analyse zeigt: Das Lohnsystem der kantonalen Verwaltung in Obwalden ist zeitgemäss und deckt die erforderlichen Bereiche angemessen ab. Die Höhe der Löhne ist verglichen mit den Zentralschweizer Kantonen indessen unterdurchschnittlich.

Das Rathaus in Sarnen. (Bild: Corinne Glanzmann)

Abgeleitet von einer externen Evaluation des Lohnsystems der kantonalen Verwaltung hat der Obwaldner Regierungsrat Verbesserungspotenzial bei der Transparenz, der Nachvollziehbarkeit und der Steuerung der Lohnentwicklung geortet. Deshalb will er das 1999 eingeführte System punktuell optimieren, wie es in einer Medienmitteilung vom Donnerstag heisst. Eine Neukonzeption oder eine fundamentale Änderung indes sei weder aus personal- noch aus finanzpolitischer Perspektive notwendig, gemäss den externen Experten sei das bestehende Lohnsystem immer noch als zeitgemäss und flexibel.

Weiter förderte die Analyse zu Tage, dass die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann eingehalten werden. Die Lohnhöhe indes sei verglichen mit den Zentralschweizer Kantonen sowie der gesamten Schweiz unterdurchschnittlich. Die Lohnnebenleistungen würden auf dem Niveau der Zentralschweizer Kantone liegen, im nationalen Vergleich seien sie aber ebenfalls minimal unterdurchschnittlich.

Per 1. März 2019 soll nun ein neu erstelltes Funktionsraster die Stellen in den Funktionsstufen des Lohnsystems transparent aufzeigen. Heute werden die Einstiegslöhne aufgrund eines internen Quervergleichs und der Lohnleitlinie festgelegt. Neu werden Kriterien definiert. «Damit wird bei der Festlegung der Löhne die Transparenz des Lohnsystems erhöht und die Lohngerechtigkeit gewährleistet», heisst es in der Mitteilung. Die Kriterien sind in einem Katalog beschrieben, nach denen eine Stelle bewertet und entsprechend entlohnt wird. Weiter enthält das aktuelle Bewertungssystem teilweise veraltete Begriffe, diese wurden deshalb überarbeitet und weiterentwickelt. (om)