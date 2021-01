Obwalden Pilzler müssen weiterhin an den ersten sieben Tagen verzichten Die Pilzschontage im Kanton Obwalden bleiben bestehen. Das Parlament hat eine Motion abgelehnt, welche die Aufhebung verlangt hatte.

In Obwalden muss man weiterhin jeden Monat die ersten sieben Tage warten, bis man Pilze sammeln darf. Bild: Romano Cuonz

Weil es wissenschaftlich erwiesen sei, dass das Sammeln an sich keinen Einfluss auf die Anzahl Pilze oder Arten habe und zudem eine Verteilung der Sammeltage besser und verträglicher für Pilze und Wald sei, wenn sie über den ganzen Monat verteilt wären, verlangte eine Motion von Helen Keiser-Fürrer (CSP, Sarnen), dass die Pilzschontage in Obwalden aufgehoben werden. Diese gelten jeweils die ersten sieben Tage im Monat.

Die Regierung argumentierte dagegen, dass die Motion keinen Sinn mache, weil der Nachbarkanton Luzern an den Schontagen festhalte, was zu einem Sammeltourismus führen würde, wenn Obwalden diese abschaffe. Ausserdem würden sie zu einer Beruhigung der Wildtierlebensräume und dadurch zu einem positiven Gesamtnutzen für den Lebensraum Wald führen.

Falsches Mittel, um Lebensräume von Wildtieren zu schützen

Helen Keiser hielt namens der CSP an der Motion fest. In Luzern seien die Schontage nur beibehalten worden, weil gleichzeitig eine Schutzzone für Pilze gefordert worden sei, was in Obwalden nicht der Fall sei. Nidwalden und Bern, welche die Schontage abgeschafft haben, hätten auf Nachfrage bestätigt, dass es in ihren Grenzregionen keine Probleme mit Sammeltouristen gebe. Und wenn man den Lebensraum der Wildtiere schützen wolle, dann solle das nicht über Pilzschontage geschehen.

Josef Hess wiederholte dagegen die Argumentation der Regierung. Man habe keine Zweifel an der wissenschaftlichen Begründung. Aber insbesondere im beliebten Sammelgebiet Glaubenberg wäre sehr wohl mit einer Massierung von Pilzsammlern und einem zunehmenden Dichtestress zu rechnen, wenn die Schontage in Obwalden abgeschafft, in Luzern aber weiter gelten würden.

Nach den Voten einiger Befürworter und Gegner der Motion beschloss das Parlament schliesslich mit 30:22 Stimmen bei 2 Enthaltungen, die Motion abzulehnen. Die Pilzschontage bleiben im Kanton Obwalden damit weiterhin bestehen.