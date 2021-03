Obwalden Politiker Franz Odermatt war ein Seilbahnpionier – vor einer Woche ist er verstorben Vor einer Woche ist der Engelberger Seilbahnbauer und Politiker Franz Odermatt-Breese («Ächeler-Franz») im hohen Alter von 93 Jahren verstorben. Mit seinem Bruder Adolf errichtete er über Jahrzehnte Seilbahnen, welche die Innerschweizer Landschaft bis heute prägen.

Seilbahnpionier Franz Odermatt vor der Titlisbahn, an deren heutiger Existenz er mit der Planung der Bauseilbahn massgeblichen Anteil hatte. Bild: Mike Bacher (Engelberg, 28. Oktober 2014)

Der Ursprung des Seilbahnunternehmens lag beim Vater Josef Odermatt, der ursprünglich aus Dallenwil stammte. Nachdem dieser zunächst gemeinsam mit dem Seilbahnbauer Klemenz Mathis Anlagen errichtete, machte sich Josef Odermatt selbstständig und gründete in Engelberg 1928 ein eigenes Unternehmen zum Bau von Transportseilbahnen. 1937/38 entwickelte er mit der Schweizer Armee einen Prototypen für Militärseilbahnen und war 1938/39 massgeblich bei der Planung für die Errichtung eines Skigebiets im Raum Ruckhubel beteiligt. Der Zweite Weltkrieg verhinderte allerdings die Ausdehnung des Unternehmens in den Bereich der Personenluftseilbahnen.

Rückschläge führten dazu, dass die beiden Söhne Franz und Adolf das väterliche Unternehmen in den 1950er-Jahren komplett übernahmen und 1959 als «Gebr. Odermatt AG» konstituierten. Franz, der nach der Schule zunächst zwei Jahre als «Geissbueb» gewirkt und anschliessend eine Metzgerlehre gemacht hatte, zeigte rasch eine Affinität für Seilbahntechnik. Bereits während der Lehrzeit war sein Talent für die Optimierung von Maschinen aufgefallen. Nun war er ganz in seinem Element. Rasch machten sich die beiden Brüder in der Region einen Namen als Seilbahnbauer für knifflige Fälle, wo es Erfindergeist, Ausdauer und Mut brauchte. Dies zeigte sich beim Bau der Titlisbahn: Franz gehörte zum Initiantenkreis, der zu Beginn der 1960er-Jahre bei den Planungen dabei war und das heutige Trassee festlegte.

Differenzen führten allerdings dazu, dass Franz – zunächst – nicht mehr beigezogen wurde. Dies änderte sich, als es um die Vergabe für den Bau der Bauseilbahn Stand-Titlis ging. Alle angefragten Seilbahnbauer lehnten ab, denn es gab in der Schweiz noch sehr wenig Erfahrung mit dem Bau von Seilbahnen auf Gletschern. So wurde doch wieder auf die «Ächeler-Brüder» zurückgegriffen. Diese nahmen den Auftrag an. Monatelang lebten sie mit ihren Mitarbeitern in einer kleinen Baracke auf 3000 m ü. M., um unter teilweise schwierigsten klimatischen Bedingungen eine leistungsfähige Bauseilbahn zu errichten und den Platz für den Bau der Bergstation auf dem Klein-Titlis zu ebnen. Am 28. Juni 1965 konnte die Materialbahn den Betrieb aufnehmen, was den Bau der heutigen Titlisbahn ermöglichte.

Prägende Seilbahnbauer

Diese Anlage verschaffte den Gebrüdern Odermatt endgültig einen nationalen Ruf. In der Folge wurden sie oft beigezogen, wenn es galt, Seilbahnen unter schwierigen Bedingungen zu errichten. So etwa eine Transportseilbahn bis auf fast 4000 m ü. M. anlässlich der Errichtung des Mattmark-Stausees. Als «Pröbler» waren sie ihrer Zeit oft voraus und entwickelten in Versuchen neue Systeme und konnten damit massgeschneiderte Innovationen anbieten. Etwa eine Seilbahnanlage, die gleichzeitig die Elektrizitätsversorgung für ein (bisher stromfreies) Walser Dorf ermöglichte oder eine solche für die Errichtung der Titlis-Schanze.

Gleichzeitig errichteten sie in der «goldenen Zeit des Seilbahnbaus» während des Wirtschaftsaufschwungs zahlreiche Klein-Personenseilbahnen, insbesondere um die Erschliessung von Heimwesen in der Innerschweiz sicherzustellen. Viele der Anlagen existieren auch heute noch als prägende Bestandteile der Innerschweizer Landschaft. Eine davon, die 1959 errichtete Pendelbahn Allmendi–Wallibalm in Wolfenschiessen, fand sogar Eingang ins Schweizer Seilbahninventar.

Politik als Leidenschaft

Weitblick bewies Franz Odermatt auch in der Politik. In den Siebzigerjahren war er Mitglied des Engelberger Gemeinderates. Bild: Mike Bacher (Engelberg, 28. Oktober 2014)

Bereits 5. Mai 1955 hatte Franz Yvette Marie Breese geheiratet. Im Laufe der Jahre wurden ihnen fünf Kinder, elf Grosskinder und sieben Urgrosskinder geschenkt. Neben seinem Einsatz im Seilbahnbau war Franz auch politisch interessiert und engagiert. Bereits in den bewegten 1960er-Jahren gehörte er zu denjenigen, die die politische und wirtschaftliche Entwicklung des Tals kritisch begleiteten und sich nicht scheuten, auch ein offenes Wort zu führen.

In der Folge wirkte er von 1970 bis 1978 als Engelberger Gemeinderat, wo er aufgrund seiner Fachkenntnisse das Departement Bau übernahm. Das Interesse für Politik übertrug sich auch auf den Sohn Martin, der von 2000 bis 2016 im Gemeinderat wirkte, darunter auch als Talammann und Statthalter. Bereits 1998 hatte dieser mit seinem Cousin Adi Odermatt die Gebrüder Odermatt AG übernommen. Die beiden Väter Franz und Adolf standen aber weiterhin dem Unternehmen zur Seite und unterstützten sie mit ihrem breiten Erfahrungsschatz. Nach dem Tod Adolfs 2013 zog sich Franz aus dem aktiven Betrieb zunehmend zurück, interessierte sich aber bis zuletzt für die Entwicklung in Politik und Seilbahnwelt. Nun hat ein engagiertes Leben im Dienst der alpinen Erschliessung und der Allgemeinheit seine Vollendung gefunden.