Obwalden Polizeigesetz wird revidiert Die Anforderungen an die Polizei ändern sich stetig. Das Obwaldner Polizeigesetz soll revidiert und an die aktuellen und künftigen Herausforderungen angepasst werden.

Das geltende Obwaldner Polizeigesetz ist 2011 in Kraft getreten und wurde 2015 letztmals geändert. Seither hätten sich die Herausforderungen im Bereich der Sicherheit stark gewandelt, heisst es in einer Medienmitteilung des Kantons Obwalden. Dies mache eine Revision des kantonalen Polizeigesetzes notwendig. «Beim Kriminaltourismus ist die zunehmende Mobilität spürbar», sagt Christoph Fries, stellvertretender Kommandant der Obwaldner Kantonspolizei, auf Anfrage. Ein grosses Thema seien darüber hinaus Cyberdelikte, die immer öfter zu verzeichnen seien. «Computer werden dabei als Tatwerkzeuge eingesetzt oder sie sind das Angriffsziel», hält Fries fest.

Ein Hauptziel der Revision sei es, die Basis für einen verbesserten Datenaustausch zwischen der Kantonspolizei Obwalden und der geplanten Zentralschweizer Einsatzleitzentrale sowie weiteren Kantonen zu schaffen, so die Mitteilung weiter. Die Zusammenarbeit zwischen den Kantonen könne dadurch verbessert werden, was bei der Bekämpfung von mobilen und digitalen Delikten von grosser Bedeutung sei.

Vernehmlassung im kommenden Jahr

Daneben soll mit der Revision auch die rechtliche Grundlage für die Einführung eines Bedrohungsmanagements im Kanton geschaffen werden. Dieses diene dazu, Vorzeichen für schwere Gewalttaten frühzeitig zu erkennen und diese letztendlich zu verhindern. «Im Gesetz sollen Grundlagen geschaffen werden, damit entsprechende Systeme beschafft und spezifische Daten gesammelt und ausgetauscht werden können», sagt Christoph Fries dazu. Diese sollen etwa dazu dienen, das Gefährdungspotenzial von Personen auf wissenschaftlicher Basis auswerten zu können. Zudem soll die Änderung des Polizeigesetzes auch dazu genutzt werden, verschiedene formelle und redaktionelle Anpassungen vorzunehmen.

Das Sicherheits- und Sozialdepartement wurde damit beauftragt, die entsprechenden Gesetzesentwürfe zuhanden des Regierungsrats vorzubereiten. «Wir erfinden nichts neu», sagt Christoph Fries. Man lehne sich teilweise an bestehende Gesetze anderer Kantone an. «Nach heutigem Zeitplan möchten wir das Gesetz Ende des kommenden Frühjahrs in die Vernehmlassung schicken», so Fries.