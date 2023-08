Obwalden «Quality time» auf der Kernser Alp Oberlachen im Melchtal: Ein Banker aus Beromünster nimmt sich eine Auszeit Banker Eligius Wicki aus Beromünster nimmt eine Auszeit als Alphelfer. Seine Familie verbringt die Sommerferien und Wochenenden bei ihm auf der Alp.

Alexandra, Matthias und Barbara Kottmann und Eligius Wicki auf der Geissweide. Bild: Marion Wannemacher (Alp Oberlachen, 17. 7. 2023)

Eigentlich suchte Eligius Wicki die Stecknadel im Heuhaufen. Als Banker hatte er im vergangenen Jahr in einem Sabbatical einen Bergeinsatz in Mondstein, Davos. Dort half er beim Melken. «Ich nahm mir vor, bevor ich 50 würde, einen ganzen Alpsommer als Alphelfer zu verbringen.» Der 45-Jährige aus Beromünster ahnte nicht, wie schnell sich sein Traum erfüllen würde.

Eligius Wicki und Barbara Kottmann mit ihren Kindern Alexandra und Matthias. Bild: Marion Wannemacher (Alp Oberlachen, 17. 7. 2023)

Ein Stellenwechsel gab ihm die Möglichkeit für eine Auszeit von drei Monaten. Nur dieses Mal sollte die Familie mitkommen. In einer Nacht im Februar gab er ein Inserat auf dem Portal «Z’Alp» auf. Die Alp sollte in der Nähe sein, die Familie mitkommen dürfen und freiwillig helfen dürfen, aber nicht müssen, idealerweise Rösser haben und einen separaten Schlafraum für sie vier.

Um viertel vor acht am Morgen klingelte sein Telefon. Toni Spichtig aus Kerns sagte ihm: «Das alles haben wir.» Nach einem Skitag in der Frutt besucht die Familie ihn und seine Frau Lisbeth. Sie verabredeten noch einen Besuch für die Alpbesichtigung im Frühjahr.

Toni und Lisbeth Spichtig. Bild: Marion Wannemacher (Alp Oberlachen, 17. 7. 2023)

Und da sind sie: Eligius, Barbara, Sohn Matthias und Tochter Alexandra. Bis Ende August helfen sie auf der Kernser Alp Oberlachen im Melchtal. Diese gehört zum Erlebnisbauernhof Weid, dem dreistufigen Bio-Bauernhof von Hansueli und Edith Spichtig mit Milchkühen, Rindern, Aufzuchtkälbern, Mastkälbern und Geissen. Toni und Lisbeth Spichtig haben den Betrieb zusammen mit der Familie aufgebaut und vor sieben Jahren übergeben. Die Alpwirtschaft mit Beherbergung von Gästen betreiben sie mit 71 und 69 Jahren aus Herzblut, freuen sich aber über Helfer. 1500 Kilogramm Alp-käse, davon 300 Geisschäs, werden hier produziert.

Eligius Wicki bringt eine Kuh in den Stall. Bild: Marion Wannemacher (Alp Oberlachen, 17. 7. 2023)

«Für uns sind die vier ein Glücksfall», finden Lisbeth und Toni Spichtig. Eligius Wicki mistet, holt die Kühe von der Weide, melkt sie morgens und abends, bereitet das Käsen vor, hilft bei der Käsepflege und schaut nach dem Jungvieh. Von der Morgendämmerung bis zum Eindunkeln ist er bis auf eine kurze Siesta auf den Beinen. Barabara Kottmann, die als Schulleiterin an einer Sonderschule ein Sabbatical von ihrem Arbeitgeber, dem Kanton Luzern, erhielt, hilft nicht nur beim Vieh, sondern auch im Haushalt und bei der Gästebewirtung. Alexandra kümmert sich um die Tiere: Es gibt ein Maultier, zwei Rösser, 15 Geissen, 31 Stück Jungvieh und 16 Milchkühe. Im Alter von acht Jahren hat sie schon gelernt, Holz zu spalten. Und der 13-jährige Matthias hilft, die Kühe von der Weide zu holen, beim Zäunen und bei der Gästebetreuung.

Alexandra und Matthias mit den Geissen. Bild: Marion Wannemacher (Alp Oberlachen, 17. 7. 2023)

Der 13-Jährige vermisste das ‹Tschuten›

Für ihn war die Gewöhnung ans Alpleben am härtesten. «Ich finde es cool hier, vermisse aber das ‹Tschuten›», sagt er ehrlich. «Es hat ihn zuerst genervt», ergänzt seine Mutter. Das erste Wochenende war am schwierigsten. Toni Spichtig vertraut ihm aber Aufgaben an. Er liess ihn die Kühe von der Weide holen oder beim Buttern helfen. Auch darf Matthias daheim die selber produzierte Butter und den Käse an Freunde und Bekannte verkaufen. Das gibt nicht nur Sackgeld, sondern auch Selbstbewusstsein.

Alexandra (vorne) treibt mit zwei Gastkindern Kühe unterhalb der Alphütte in den Stall. Bild: Marion Wannemacher (Alp Oberlachen, 17. 7. 2023)

Was wäre ein Bericht übers Alpleben ohne Fotos mit Kühen? Nur die sind jetzt gerade auf der Weide unterhalb der Alphütte. Matthias kümmert sich darum, schnappt sein Mountainbike und holt sie. Wenig später hört man ihn, seine Schwester und zwei Gastkinder rufen: «Oh sässäsä, Oh sässäsä.» Und tatsächlich – die Milchkühe folgen ihnen zur Alp. «Es ist eine echte Qualitätszeit hier für uns als Familie» sagt Barbara Kottmann und seufzt tief zufrieden.

Eligius Wicki ist als Bauernbub im Entlebuch aufgewachsen. «Ich mag die Landwirtschaft und die Tiere, zu sehen, wie der Rohstoff Milch zu einem Premiumprodukt verarbeitet wird», schwärmt er. Als Finanzplaner arbeitet er im Bereich Vorsorge- und Pensionierungsberatung, «Ich erlebte fitte Ältere, aber auch solche, die mit 60 schon auf dem Zahnfleisch gingen. Warum mit meinen Plänen bis 65 warten?», dachte er sich irgendwann. Zu verarbeiten habe er auch einiges. Ein sehr guter Arbeitskollege setzte seinem Leben letztes Jahr ein Ende.

«Hier geht es um die wahren Werte», sagt Eligius Wicki. «Die Tiere, die Natur, Menschen, die so was von ehrlich und positiv gestimmt sind und ihre Dankbarkeit gegenüber Frau und Kind leben.»

«Wir sind jetzt fitter, aber auch mental belastbarer»

Ende August geht es wieder heim. «Ich möchte nicht weg von den Tieren», sagt Alexandra. Aber ihr Vater freut sich schon auch auf die neue Stelle, in seinem Kompetenzbereich zu arbeiten, wie er sagt. Die erste Zeit im steilen Gelände sei körperlich anspruchsvoll gewesen. «Du kommst an deine Grenzen», sagt Eligius Wicki. «Wir sind jetzt fitter, aber auch mental belastbarer», resümiert Barbara Kottmann.