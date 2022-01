Obwalden Quarantäne bringt Titlis Bergbahnen an ihre Grenzen – Restaurant geschlossen Die Titlis Bergbahnen sind eines von vielen Unternehmen, die aktuell viele Mitarbeitende in Quarantäne haben. Ein Restaurant musste nun sogar kurzfristig geschlossen werden.

Seit Silvester müssen immer mehr Personen in Quarantäne. Das bringt Unternehmen an ihre Grenzen. Bei den Titlis Bergbahnen müssen nun Massnahmen ergriffen werden, um überhaupt den Betrieb aufrecht erhalten zu können, wie PilatusToday schreibt.

Demnach mussten in der Kundenbetreuung und in einem der Restaurants so viele Mitarbeitende in Quarantäne, dass der reguläre Betrieb unmöglich wurde. An den Kassen der Bergbahnen helfen nun Mitarbeitende aus anderen Abteilungen aus.

Nicht so einfach ist die Situation im Restaurant. Personal im Gastrosektor ist aktuell nicht einfach zu finden. So musste eine Pizzeria kurzfristig geschlossen werden. (zno)