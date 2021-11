Obwalden Rahel Rutz wird neue Leiterin der Steuerverwaltung Obwalden Die 43-Jährige tritt die Nachfolge von Marianne Nufer an, die das Finanzdepartement nach über zwölf Jahren verlassen wird.

Rahel Rutz wird neue Leiterin der Steuerverwaltung Obwalden. Bild: PD

Der Regierungsrat Obwalden hat Rahel Rutz per 1. März 2022 zur neuen Leiterin der kantonalen Steuerverwaltung gewählt. «Die Regierung freut sich, mit Rahel Rutz eine bestens qualifizierte, fachlich versierte Persönlichkeit für die Leitung der Steuerverwaltung gefunden zu haben, welche zudem über umfassende Sozial- und ausgewiesene Führungskompetenzen verfügt», schreibt die Regierung in einer Mitteilung. Gemäss dieser absolvierte Rahel Rutz den Studiengang als Betriebswirtschafterin HF und schloss den Ausbildungskurs als Steuerexpertin SSK erfolgreich ab. Im Weiteren verfüge Rahel Rutz über ein Diploma of Advanced Studies in Leadership and Management und werde demnächst ihren Master of Advanced Studies in Public Management an der Hochschule Luzern beenden. Rahel Rutz ist seit 2019 die stellvertretende Leiterin der Steuerverwaltung Obwalden und Abteilungsleiterin Juristische Personen. Ausserdem arbeitete sie intern bereits seit 2017 als Teamleiterin «Selbstständig Erwerbende».

Marianne Nufer geht nach über zwölf Jahren

Die bisherige Leiterin der Steuerverwaltung, Marianne Nufer, verlässt das Finanzdepartement nach über zwölf Jahren per Ende Februar 2022 und wird sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen, wie die Regierung in der Mitteilung schreibt. Sie hebt hervor, dass Marianne Nufer an zahlreichen wichtigen Projekten im Steuerbereich beteiligt gewesen sei. Insbesondere habe sie die Digitalisierung in der Steuerverwaltung mit dem elektronischen Steuerdossier und dem Kundenportal stark ausgebaut. «Zudem hat Marianne Nufer massgeblich bei der Weiterentwicklung der erfolgreichen Steuerstrategie im Kanton Obwalden mitgearbeitet», erklärt die Obwaldner Regierung und bedankt sich bei Marianne Nufer für ihre «langjährige, wertvolle und sehr engagierte Arbeit zu Gunsten des Kantons».

Mit dem Stellenantritt von Rutz als Leiterin der Steuerverwaltung per 1. März 2022 werde ein lückenloser Übergang sichergestellt. (pd/inf)