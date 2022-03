Obwalden Regierung will, dass der Spitalbericht weiter geheim bleibt Die Regierung lehnt eine Motion ab, welche die Offenlegung des Berichts der Spital-Taskforce verlangt. Ihre Handlungsfähigkeit sei sonst eingeschränkt.

Das Kantonsspital Obwalden in Sarnen. Bild: PD

Für eine unabhängige Meinungsbildung zum Spital brauche es vollständige und ungefilterte Informationen, Daten und Fakten. Die Kantonsräte Gregor Jaggi (CVP/Mitte, Sarnen) und Marcel Jöri (CVP/Mitte, Alpnach) und 14 Mitunterzeichnende reichten deshalb am 2. Dezember 2021 eine Motion ein. Damit verlangten sie, dass der Kantonsrat vollumfänglich und unzensuriert Einblick erhält in den Bericht der Taskforce «Versorgungsstrategie im Akutbereich». Dabei geht es insbesondere um den Schlussbericht der Projektgruppe «Optionen Leistungsangebot im Verbund». Dieser Bericht vom 4. Dezember 2020 wurde bisher von der Regierung nicht offengelegt, was seither und insbesondere auch jetzt im Wahlkampf für heftige Diskussionen sorgt.

Die Motionäre anerkannten zwar, dass das Argument der betrieblichen Geheimhaltung bei strategischen Verhandlungen in der Privatwirtschaft nachvollziehbar sei. Bei einer öffentlich-rechtlichen Anstalt im Gesundheitswesen wie dem Kantonsspital ist für sie aber das Öffentlichkeitsprinzip höher zu gewichten.

Keine Schliessung, aber Anpassungen am Angebot

Dafür hat die Regierung aber nach wie vor kein Gehör. Sie beharrt darauf, dass der Bericht weiter geheim bleibt, und lehnt die Motion ab. Nicht verändert hat sich auch ihre Begründung: Es handle sich um einen internen Bericht mit vertraulichen Kennzahlen und Kalkulationen zu verschiedenen Optionen. Eine Veröffentlichung zum heutigen Zeitpunkt würde die Verhandlungsposition der Regierung und des Spitals gegenüber möglichen Partnern beeinträchtigen. Die Mitglieder der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission bekamen auf ihren Druck hin schliesslich Einsicht, ebenso die Spitalkommission oder die Kommission Versorgungsstrategie. Die Regierung wolle den Austausch mit den Fachkommissionen intensivieren, heisst es zudem in der Stellungnahme der Regierung zur Motion.

Der Regierungsrat gibt in seiner Stellungnahme zur Motion auch zu, dass er mit seiner bisherigen «zurückhaltenden» Kommunikation zu Unklarheiten beigetragen hat. Er weist nun explizit darauf hin, dass eine Schliessung des Spitals nie zur Diskussion stand.

«Die Obwaldner Bevölkerung soll weiterhin Zugang zu einer qualitativ hochstehenden medizinischen Akutversorgung haben»,

gibt die Regierung als übergeordnetes Ziel an. Um dieses Ziel auf hohem Qualitätsniveau und zu angemessenen Kosten zu erreichen, seien aber Anpassungen an der bestehenden medizinischen Versorgung nötig. Die Leistungen müssten künftig noch vermehrter im Verbund mit geeigneten Partnern erbracht werden.

Wie die Regierung weiter schreibt, hätten bereits diverse Kontakte zum möglichen Verbundpartner Luzerner-Nidwaldner Spitalregion (Lunis) auf politischer, strategischer und operativer Ebene stattgefunden. Als Nächstes sollen nun die Möglichkeiten der Zusammenarbeit evaluiert werden. An der Klausur im August will die Regierung die Projektergebnisse beraten und sich für ein konkretes Verbundkonzept entscheiden sowie die nötigen politischen Prozesse in Gang setzen. Geht es nach der Regierung, soll der Kantonsrat die Motion ablehnen. Bis zum Abschluss der Verhandlungen soll es keinen Einblick in den Bericht geben.

Kantonsrat Gregor Jaggi (CVP/Mitte, Sarnen) sagt auf Anfrage, dass er sich bis nach den Wahlen nicht im Detail zur Antwort der Regierung äussern wolle.