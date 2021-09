Obwalden Regierungsrat begrüsst Teilrevision für Bauregeln ausserhalb der Bauzone – äussert aber Vorbehalten Der Bund will das Raumplanungsgesetz teilrevidieren. Der Obwaldner Regierungsrat unterstützt die Stossrichtung der vorgesehenen Änderungen, reicht aber auch eigene Vorschläge ein.

Die Regeln für das Bauen ausserhalb der Bauzone sollen in der Schweiz angepasst werden. Dazu plant der Bund eine Teilrevision des Raumplanungsgesetzes.

«Für den Kanton Obwalden ist diese Revision des Raumplanungsgesetzes von grosser Bedeutung», wird Baudirektor Josef Hess in einer Mitteilung zitiert. Denn Obwalden weise nach Appenzell Innerrhoden den zweithöchsten Anteil von Gebäuden (über 50 Prozent aller Gebäude im Kanton), Wohnungen (über 20 Prozent) und Bewohnern (über 30 Prozent) ausserhalb der Bauzonen auf. In der kantonalen Verwaltung würden jährlich rund 400 Fälle im Zusammenhang mit dem Bauen ausserhalb der Bauzone bearbeitet. Mit Regelungen zur Landwirtschaft und zum Tourismus betreffe die Vorlage zwei Themenfelder mit besonderer Bedeutung für Obwalden.

Der Regierungsrat unterstütze das vorgesehene Stabilisierungsziel für Gebäude und versiegelte Flächen ausserhalb des Siedlungsgebietes im Gesetz, heisst es weiter. «Dies liegt im Interesse des Kulturlandschutzes und der für Obwalden wichtigen Landwirtschaft», so Hess.

Eine Abbruchprämie hält die Regierung nicht für zielführend

Weiter geplant wird vom Bund auch eine Abbruchprämie, mit der das Stabilisierungsziel erreicht werden soll. Dazu äussert der Regierungsrat allerdings Vorbehalte. «Deren Wirkung dürfte limitiert bleiben und ausserdem ist deren Finanzierung – die Vorlage schlägt hierzu Mittel aus der sogenannten Mehrwertabgabe vor – ungelöst.» Eine Abbruchprämie müsste gemäss Regierungsrat mehrheitlich durch den Bund finanziert werden.

Anstelle oder in Ergänzung zu einer Abbruchprämie schlägt der Regierungsrat vor, eine Kompensationsmöglichkeit auf Objektebene zu schaffen. Abgebrochene Ökonomiegebäude sollen mindestens teilweise durch neue Bauten ersetzt werden können, wenn dadurch eine bessere Gesamtlösung möglich wird. Die Attraktivität für den Rückbau von nicht mehr benötigten Bauten und Anlagen wäre dadurch deutlich höher als bei einer Abbruchprämie, findet die Regierung.

Gebiete für Abweichungen werden begrüsst

Die geplante Möglichkeit für die Bezeichnung bestimmter Gebiete im Richtplan, in denen, gestützt auf detaillierte Planungsarbeiten, gewisse Abweichungen von den starren Regeln für das Bauen ausserhalb der Bauzonen möglich sind, begrüsse der Regierungsrat hingegen. «In der Gemeinde Giswil wurden entsprechende Planungsarbeiten in der Grossteiler Ebene in den vergangenen Jahren bereits geleistet.» Für eine Umsetzung habe bisher aber die gesetzliche Grundlage gefehlt. Diese würde mit der geplanten Teilrevision nun geschaffen.

Schliesslich unterstützt der Regierungsrat auch die Möglichkeit, Fernwärmeleitungen bei Bedarf ausserhalb der Bauzonen zu bewilligen. Zurückhaltender ist er hingegen bei der uneingeschränkten Bewilligung von neuen Mobilfunkantennen: Hierzu wären mindestens strenge Vorgaben wie zum Beispiel die Kombination mit bereits bestehender Infrastruktur wie Stromleitungen, Seilbahnstationen oder dergleichen vorzusehen. (lur)