Obwalden Rektorin verlässt Schule Sarnen Béa Sager wird ihre Stelle als Schulrektorin und Geschäftsleitungsmitglied der Gemeinde im April verlassen. Ihre Nachfolge soll in den kommenden Monaten gefunden werden.

Béa Sager. Bild: Romano Cuonz

Die Rektorin Béa Sager verlässt die Schule Sarnen Mitte April des kommenden Jahres, wie der Sarner Einwohnergemeinderat in einer Mitteilung schreibt. Sager trat die Stelle als Rektorin im August 2006 an. «Béa Sager prägte die Volksschule im Kantonshauptort Sarnen in den letzten fünfzehn Jahren dank ihrer umfassenden pädagogischen Kenntnisse und einer weitsichtigen Schulentwicklung. Auch als Mitglied der Geschäftsleitung der Gemeinde war sie in die Weiterentwicklung der Verwaltung engagiert», heisst es in der Mitteilung.

Nun stelle sich Sager einer neuen Herausforderung. Der Entscheid sei seit längerer Zeit gereift. «In ihrer Amtszeit hat sie den Bereich Bildung der Gemeinde Sarnen sehr erfolgreich weiterentwickelt.» Der Einwohnergemeinderat bedankt sich bei Sager für die «langjährige, wertvolle Arbeit im Dienst der Sarner Bildung». Die Nachfolge von Sager werde in den nächsten Monaten bestimmt. Die Kaderstelle als Mitglied der Geschäftsleitung der Gemeinde Sarnen wird im November öffentlich ausgeschrieben. (lur)