Obwalden Roger Catregn wird neuer Leiter der Finanzverwaltung des Kantons Obwalden Der 45-jährige Roger Catregn wird Nachfolger von Daniel Odermatt, der das Finanzdepartement nach 24 Jahren verlassen wird. Der neue Leiter der Finanzverwaltung wird sein Amt am 1. November 2021 antreten.

Der Regierungsrat hat Roger Catregn zum neuen Leiter der Finanzverwaltung gewählt. Bild: PD

Der Regierungsrat hat Roger Catregn zum neuen Leiter der Finanzverwaltung gewählt. Der 45-Jährige wird sein Amt am 1. November 2021 antreten, womit ein lückenloser Übergang in der Finanzverwaltung sichergestellt ist. Er folgt auf Daniel Odermatt, der das Finanzdepartement Ende Oktober 2021 nach rund 24 Jahren verlassen wird.

Roger Catregn hat an der Fachhochschule Ostschweiz Betriebsökonomie studiert und schloss das Studium im Jahr 2000 als diplomierter Betriebsökonom FH ab. Zudem studierte er an der Universität Luzern Rechtswissenschaften. 2012 machte Roger Catregn seinen Abschluss als MLaw. Im Weiteren absolvierte er an der Fachhochschule Zentralschweiz ein Nachdiplomstudium in Informatik.

Seit April 2014 arbeitet Roger Catregn als Leiter der Abteilung Finanzen und Personal bei der Bezirksverwaltung Küssnacht im Kanton Schwyz. Nebenbei ist er Dozent an verschiedenen Fach-, Wirtschafts- und Kaderschulen. Zuvor arbeitete er unter anderem beim Kantons- und Verwaltungsgericht des Kantons Zug sowie als Leiter Finanzen und Administration Personelles bei der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug. Der Regierungsrat freue sich, mit Roger Catregn eine bestens qualifizierte, fachlich versierte und erfahrene Persönlichkeit für die Leitung der Finanzverwaltung gefunden zu haben, heisst es in einer Mitteilung.

Daniel Odermatt.

Bild: Pius Amrein

Der Vorgänger Daniel Odermatt war an zahlreichen operativen und strategischen Projekten im Zusammenhang mit den Kantonsfinanzen massgeblich beteiligt. Dazu zählen beispielsweise die Finanzstrategie 2027+, das Konsolidierungs- und Aufgabenüberprüfungspaket (KAP) oder die Totalrevisionen der Finanzhaushaltsgesetzgebung und des innerkantonalen Finanzausgleichs. Daniel Odermatt vertrat den Kanton Obwalden sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene in zahlreichen Gremien und Fachgruppen. Der Regierungsrat bedankt sich für seine langjährige, wertvolle und sehr engagierte Arbeit zugunsten der Obwaldner Bevölkerung und wünscht ihm für seinen weiteren Lebensweg alles Gute.