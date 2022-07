Obwalden Rutschungen beim Steinbruch Rischi am Glaubenberg erfordern Sofortmassnahmen Nach zwei Rutschungen sind Sanierungsmassnahmen nötig, die bis 2024 andauern. Das Material muss umgelagert werden. Die Glaubenbergstrasse ist nicht gefährdet.

Im Randbereich des Steinbruchs Rischi am Glaubenberg, Sarnen, kam es am 17. März 2022 zu einer Rutschung von rund 30’000 Kubikmetern Fels, Lockergestein und Wald. Der grösste Teil dieser Rutschmasse kam aber nach einer Bewegung von wenigen Dezimetern zum Stillstand. Nur ein kleiner Teil rutschte in den Steinbruch und blieb dort liegen. Nach der eingehenden Beurteilung der Situation konnte der Steinbruchbetrieb wieder aufgenommen und eine Gefährdung der Glaubenbergstrasse ausgeschlossen werden. Erste Überwachungsstellen wurden eingerichtet.

Das Luftbild zeigt den Standort des Steinbruchs Rischi (helle Fläche oben links) Quelle: Swisstopo

Bei den heftigen Niederschlägen vom 4. Juli 2022 kam es erneut zu einer grösseren Rutschung in das Steinbruchareal. Die gesamte Rutschmasse wurde wiederum dort aufgefangen. Der Steinbruch kann aber jetzt nur noch beschränkt abgerutschtes Material aufnehmen. Die Situation wurde umgehend gemeinsam durch die Rischi Steine AG, die Einwohnergemeinde Sarnen, das kantonale Amt für Wald und Landschaft, der Grundeigentümerin Korporation Schwendi sowie dem beauftragten Geologen analysiert. Die aktuelle Gefahrensituation und mögliche Entwicklungen wurden beurteilt, der Handlungsbedarf und Massnahmenvarianten besprochen.

Zur langfristigen Gewährleistung der Sicherheit der Glaubenbergstrasse muss das abgerutschte Material von oben nach unten abgetragen und sicher umgelagert werden. Die Ablagerung erfolgt an einer geeigneten Stelle rund 300 Meter seitlich der Rutschung. Die Transporte laufen über eine bestehende Waldstrasse und tangieren die Glaubenbergstrasse nicht. Nutzbares Felsmaterial aus der Rutschmasse wird weiterhin im Steinbruchbetrieb verwertet.

Die Sofortmassnahmen werden bis zum Spätherbst 2022 so weit fortgeschritten sein, dass ein sicherer Betrieb der Glaubenbergstrasse auch im Winter gewährleistet werden kann. Die gesamte Rutschsanierung wird voraussichtlich bis Ende 2024 andauern. Die Rutschsanierung erfolgt teilweise ausserhalb des Abbauperimeters des Steinbruchs Rischi. Da auch Material ins Steinbruchareal rutschte und den Abbau bedroht, übernimmt die Rischi Steine AG die Sanierungsarbeiten.