Obwalden Sachsler Sumsi-Dampfbahn fährt nun fast auf der doppelten Strecke Vereinsmitglieder und Besucher hoffen auf die Einweihung des neuen Trassees am kommenden Sonntag.

Das Transparent auf dem Dorfplatz in Höhe der Drogerie zeigt es jeweils allen Sachslern: Die Sumsi-Dampfbahn fährt wieder. Ob die Waldenburg am Sonntag tatsächlich Fahrt aufnehmen kann, hängt allerdings vom Wetter ab, denn bei zu schlechten Bedingungen bleibt sie im Depot. Auf die Saisoneröffnung am Sonntag hoffen alle Vereinsmitglieder besonders, gibt es doch eine Einweihung zu feiern. Ab diesem Jahr ist die Strecke der kleinen Dampfbahn um 140 Meter erweitert. Neu führt sie nun auch um das benachbarte Volleyballfeld in Richtung Badi.

Die Sumsi-Dampfbahn fährt auf der neuen erweiterten Strecke um den Volleyballplatz, hier mit Lokführer Marcel Isler auf Testfahrt. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 21. April 2022)

Zwei, die sich auch handwerklich für die Erweiterung des Trassees ins Zeug gelegt haben, sind Marcel Isler und Hans Vogler. Drei Tage vor dem Saisonstart überprüfen sie, ob die Übergänge von den alten zu den neuen Gleisen problemlos funktionieren. Für technische Fragen sind im Verein vor allem Hans Wallimann und Hans Vogler zuständig. Beide sind erfahrene Elektromechaniker und mittlerweile im Ruhestand. Sie haben auch die technische Planung mit dem Geo Team AG Beckenried übernommen und zeichnen auch für die praktische Ausführung der Streckenerweiterung für die Sumsi-Dampfbahn verantwortlich.

Spendenziel sogar noch übertroffen

Im Projekt galt es einige Hürden zu bewältigen. Die Streckenerweiterung kostete Geld, das der Verein nicht selber hatte. Er sammelte es per Crowdfunding. Statt der angestrebten 35'000 Franken wurde sogar 38'000 Franken gespendet. Im Herbst vergangenen Jahres starteten die Helfer dann mit dem Ausbau.

Die Sumsi-Dampfbahn fährt auf der neuen erweiterten Strecke um den Volleyballplatz, hier mit Hans Vogler als Lokführer, in der Bildmitte Marcel Isler. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 21. April 2022)

Die eigentlichen Baumeisterarbeiten, das Fundament, übernahm die Bauunternehmung Thalmann Stephan AG aus Ramersberg. Viele einzelne Arbeitsschritte leisteten die Helfer aus dem Verein in Fronarbeit. Dazu gehörte das Vorbohren der Schienen oder das Montieren der Schrauben in über 600 Schwellen. Sie schotterten auch das Gleisbett und verlegten die Gleise und Schwellen. Die Schienen stammen von einer spezialisierten Firma aus dem Tessin, sie wurden im Metallbaubetrieb Edelstahltechnik in Alpnach gebogen. Die Weichen hat ein Aargauer Betrieb gefertigt, der Gartenbahnen baut. Die Sumsi-Dampfbahn fährt auf einer Spurbreite von 7¼ Zoll.

Gleisbauarbeiten immer bei schönem Wetter

«Eigentlich hatten wir bei unseren Einsätzen immer schönes Wetter», erinnert sich Marcel Isler dankbar. Dank seines versierten Kollegen Hans Vogler habe er selber bei den Arbeiten sehr viel gelernt, sagt der pensionierte Lehrer, der 40 Jahre in Sachseln unterrichtet hat. «Ich könnte jetzt beispielsweise Gartenplatten legen», erzählt er und lacht.

Die Sumsi-Dampfbahn fährt auf der neuen erweiterten Strecke um den Volleyballplatz, hier mit Lokführer Marcel Isler auf Testfahrt, rechts daneben Hans Vogler. Bild: Marion Wannemacher (Sachseln, 21. April 2022)

Die Sumsi-Dampfbahn zieht seit 2015 ihre Kreise am Sachsler Seeufer, seit diesem Jahr auf fast 300 Streckenmetern. An Attraktivität hat sie bei Familien mit kleineren Kindern an nichts eingebüsst. In den Ferien sind unter ihnen viele Gäste vom Campingplatz Ewil oder vom Seefeld, vereinzelt sind es auch Eisenbahnfans. Viele verbinden die Fahrt mit dem Bähnli mit einem Ausflug. In der benachbarten Badi kann man im Sommer eine Glace geniessen oder ein kühles Bad im Sarnersee. Und auch das erlebt Marcel Isler immer wieder: Kleine Fahrgäste, die sich ohne Aufforderung ihrer Eltern beim Lokführer für die Fahrt bedanken. Ob mit oder ohne artiges Danke: «Es gibt wirklich nichts Schöneres als Kinder mit strahlenden Augen», findet Marcel Isler.