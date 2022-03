Obwalden «Sarnä töönt» seit 50 Jahren Mit Musik die Generationen verbinden: In diesem Sinne feiert die Musikschule Sarnen ihren 50. Geburtstag.

«Wir entwickeln Angebote für Menschen im Alter von 0 bis 99 Jahren», erklärt uns Markus Michel, Leiter der Musikschule Sarnen, im persönlichen Gespräch. Wer den reichhaltigen Veranstaltungskalender des Jubiläumsjahres vom vergangenen September bis zu den Sommerferien 2022 studiert, kommt zur Überzeugung, dass das Label «Sarnä töönt» ideenreich in die Tat umgesetzt wird.

Kernereignisse des Jubiläums finden in der ersten Hälfte dieses Monats statt. «Nach der Pandemie und den entsprechenden Einschränkungen müssen und wollen die Kinder auch wieder in die Nähe von Musikinstrumenten kommen. Sie wollen sie berühren, hineinblasen, draufschlagen – was auch immer. Das ist wichtig!», meint der Musikschulleiter. Deshalb werten er und seine Lehrerinnen und Lehrer den «Parcours» im Jubiläumsjahr entsprechend auf.

Geschichten aus dem «Musik-Zauberschloss»

In diesem Sinne fanden seit Anfang März bereits kleine, auf Geschichten basierende Vorstellungen von Instrumenten aller Art in den Schulklassen statt. Am Freitag, 8. April, treffen sich alle Kinder der 1. und 2. Klassen in der Aula Cher. Die Instrumente werden vorgestellt und dürfen probiert werden.

Die Schauspielerin Madlen Arnold (links) probt mit den Musizierenden für das «Musik-Zauberschloss». Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 28. März 2022)

Tags darauf, am Samstag, 9. April, findet von 9.30 bis 14 Uhr der traditionelle Instrumentenparcours für die Öffentlichkeit statt. Um 11 Uhr öffnet das «Musik-Zauberschloss» seine Pforten und unterbricht den Parcours mit einer märchenhaften Erzählung rund um das Musizieren. Den Zauberer mit seinen Geschichten gibt die bekannte Urner Schauspielerin Madlen Arnold. Sie dürfte vielen als faszinierende Darstellerin in Produktionen des Märlitheaters Obwalden in Erinnerung sein.

Ein Orchester der Generationen

Nach Darstellung des Sarner Musikschulleiters stellt das Generationenkonzert ein wesentlicher Bestandteil des Jubiläumsjahres dar. Es findet ebenfalls am Samstag, 9. April, um 19.30 Uhr in der Aula Cher statt. «Nachdem wir Anlässe verschiedenster Art und Konstellationen – vom Streicherweekend bis hin zu elektronischer Musik – veranstalten, darf die Blasmusik in unserem Kanton natürlich nicht fehlen», erklärt Markus Michel.

Das Orchester probt unter der Leitung von Norbert Kisler für das «Generationenkonzert», das am Samstag, 9. April, stattfinden wird. Bild: Primus Camenzind (Sarnen, 28. März 2022)

Für Trompetenlehrer Norbert Kiser stellte sich Frage – «Wie stellen wir eine Blasmusik der Generationen auf die Beine» – in einer Zeit, wo es um die traditionellen Jungmusiken in der Region eher schlecht bestellt ist. Jüngste Tatsache ist, dass die Formationen in den einzelnen Gemeinden kaum mehr in der Lage sind, den Orchesterbetrieb nummerisch und in der erforderlichen Besetzung aufrechtzuerhalten. Da die musizierende Jugend an diesem Jubiläum jedoch als Basis des «Generationenorchesters» mitwirken soll, drängte sich eine Zusammenarbeit auf. «Fusion auf Zeit oder wohl eher als ein Zukunftsmodell», gibt Kiser zu verstehen. Die Ensembles von Sarnen und Giswil/Lungern musizieren nämlich bereits seit geraumer Zeit miteinander, «und es macht den Anschein, dass dadurch der Weg bereits wieder nach oben weist», stellt der Leiter des Generationenkonzertes fest.

Konzert der 8- bis 75-Jährigen

Zusammen mit den jungen Musikantinnen und Musikanten bereiten sich seit Wochen zum Teil deren Eltern und weitere, weniger oder mehr betagte Bläser auf das ausserordentliche Konzert vor. Fast alle wurden in den vergangenen fünf Jahrzehnten an den Musikschulen von Sarnen und anderen Gemeinden ausgebildet. «Das Orchester der Generationen macht also Sinn», gibt Markus Michel zu verstehen. Und weil am Konzert nebst den erwähnten Mitwirkenden zum Teil auch die «Wind Kids» – eine Formation der Jüngsten – mitspielt, wächst die Blasmusik auf mehr als eine halbe Hundertschaft an. Die jubilierende Musikschule kommt ihrer Devise «von 0 bis 99 Jahre» schon sehr nahe: Im Generationenkonzert geben nämlich 8- bis 75-Jährige den Ton an.