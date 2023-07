Obwalden Schon wieder Verwechslung von Brems- und Gaspedal: 44-jährige Autofahrerin baut Selbstunfall in Alpnachstad In Alpnachstad auf der Brünigstrasse kam es am Samstagnachmittag zu einem Selbstunfall, als eine Autofahrerin statt dem Brems- das Gaspedal betätigte.

Schon wieder führte eine Verwechslung der Pedale zu einem Selbstunfall: Am Samstagnachmittag verunfallte eine 44-jährige Frau in Alpnachstad auf der Brünigstrasse, als sie beabsichtigte, rückwärts von einer Hauseinfahrt auf die Strasse einzubiegen. Dabei verwechselte sie das Brems- mit dem Gaspedal, fuhr quer über die Strasse und prallte gegen einen Metallzaun. Das teilt die Kantonspolizei Obwalden mit.

Der Zaun und das Auto kamen zu Schaden. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Das Auto kam auf dem Trottoir zu stehen, steckte jedoch auf dem Randstein fest. Die Fahrzeuglenkerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Durch den Unfall entstand sowohl am Fahrzeug als auch am Zaun ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der genaue Unfallhergang wird derzeit durch die Kantonspolizei Obwalden untersucht. (mha)