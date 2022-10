Obwalden Schülerinnen und Schüler zeigen: So soll man sich in der Moorlandschaft Glaubenberg verhalten Zum Schutz der sensiblen Flora und Fauna stellen die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Stalden in Form von Kurzfilmen die Verhaltensregeln in der Moorlandschaft dar.

«Das kannst du nicht machen, der Güsel gehört in den Güselkübel und nicht in die Natur!» So reagiert ein Schüler der Primarschule Stalden, als sein Klassengspänli das Suguspapierchen in die Moorlandschaft auf dem Glaubenberg wirft.

Die Schülerinnen und Schüler der Primarschule Stalden verfilmen die Verhaltensregeln in der Moorlandschaft Glaubenberg. Bild: PD

Die Szene ist gestellt und auf einem Video auf der Website des Amtes für Wald und Landschaft des Kantons Obwalden zu sehen. Mit diesem und sieben weiteren Kurzfilmen will der Rangerdienst, der in der Moorlandschaft Glaubenberg unter anderem für Ordnung sorgt, die Besucherinnen und Besucher auf die Verhaltensregeln aufmerksam machen.

Die Moorlandschaft Glaubenberg ist eine nationale Perle, welche schweizweit einmalig ist, schreibt der Kanton Obwalden in einer Mitteilung. Diese einzigartige Natur- und Kulturlandschaft steht bereits seit über zehn Jahren unter Schutz, das Naturschutzgebiet Hinteregg/Andresen sogar seit 20 Jahren. Damit sie auch künftigen Generationen erhalten bleibt, sollen Besucherinnen und Besucher über die geltenden Regeln informiert werden, heisst es in der Mitteilung weiter.

Aufgaben der Rangerin sind nicht immer leicht

Den Besucherinnen der Moorlandschaft die Verhaltensregeln zu vermitteln, sei nicht immer eine leichte Aufgabe. Gerade auswärtige Besucher sind sich laut der Mitteilung häufig nicht bewusst, in welch sensiblem Gebiet sie sich bewegen. So sei die Idee entstanden, das Reglement zu verfilmen und so die Verhaltensregeln in der Moorlandschaft auf eine sympathische Art zu vermitteln.

Die Protagonisten der Kurzfilme sind Schülerinnen und Schüler der Klasse Ms2b der Primarschule Stalden. Die Zusammenarbeit zwischen der Klasse und Rangerin Silva Lanfranchi sei für beide Seiten eine spannende und lehrreiche Erfahrung gewesen. «Durch dieses Projekt leistet die Generation von morgen schon heute einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Moorlandschaft Glaubenberg», wird Silva Lanfranchi in der Mitteilung zitiert. (mka)