Obwalden Schwerhörig wegen Böllern: Beschuldigter wehrt sich gegen Strafe Ein Mann soll mit Feuerwerk einen Gehörschaden bei einem Festbesucher verursacht haben. Der Geschädigte fordert 30'000 Franken Genugtuung – der Beschuldigte seine Freisprechung.

Exklusiv für Abonnenten

Die festliche Atmosphäre, die an jenem Januarabend vor sieben Jahren auf einem Privatgrundstück in Engelberg geherrscht haben dürfte, wollte einer der Besucher mit dem Abfeuern von Knallkörpern untermalen. Statt die Stimmung zusätzlich anzuheben, erreichte er aber genau das Gegenteil. Denn seither sei das Gehör eines anderen Besuchers dauerhaft geschädigt.

Für das Obwaldner Kantonsgericht war bereits klar, dass sich der Mann mit seinem unbedachten Zünden von Feuerwerk strafbar gemacht hat. Es sprach ihn vor zwei Jahren der fahrlässigen schweren Körperverletzung schuldig und erliess eine bedingte Geldstrafe von 3360 Franken sowie eine Busse von 840 Franken. Der finanziell weitaus schmerzlichere Teil bestand jedoch aus den 30'000 Franken Genugtuung, zu deren Zahlung ihn der Kantonsrichter verpflichtete. Der Beschuldigte zog das Urteil aber ans Obergericht weiter, wo der Fall nun am Dienstag erneut verhandelt wurde.

«Ich bin nicht einverstanden, weil es so nicht zutrifft», antwortete der Beschuldigte, ein Endzwanziger, dem Obergerichtspräsidenten darauf, warum er gegen das Urteil in Berufung gegangen sei. Zwar gab er zu, dass er am besagten Fest – eine vorweihnachtliche Feier nach fremdländischem Brauch – Feuerwerk gezündet habe. «Das ist Tradition, so bereitet man sich auf Weihnachten vor.» Zum Einsatz seien dabei um die 20 Böller, sogenannte «Flashing Thunders», gekommen, die er nach einander gezündet haben soll. Dass er für den Hörschaden eines anderen Besuchers verantwortlich sei, bestritt er jedoch.

Gericht soll auf Youtube gehen

Je nach Zeugenaussagen habe der Mann die Böller auf dem Grill, neben dem Grill, teils gar aus der Hand heraus abgefeuert oder nach der Entzündung auf den Boden geschmissen. Einige Meter neben dem Grill befand sich ein kleineres, auf drei Seiten geschlossenes Festzelt. Darin sass der Geschädigte – der nebst der Staatsanwaltschaft als Privatkläger am Prozess auftrat – in jenem Zeitraum auf einer Bank. Gemäss einem Zeugen soll der Beschuldigte einen der Böller in dieses Zelt geworfen haben, wo er explodierte und der Privatkläger besagte Gehörschädigung erlitten haben soll.

Dieser Darstellung widersprach der Beschuldigte: Er habe sämtliche Böllerschüsse in die Luft gelassen, wo sie dann auch explodiert seien. «Es war nicht möglich, dass ein Knallkörper ins Zelt gelangt ist», so der junge Mann, worauf der ebenfalls anwesende Geschädigte mit einem ungläubigen, leisen Lacher reagierte.

Auch der Verteidiger wies den Vorwurf zurück. Um sich ein Bild vom Wirken eines «Flashing Thunders» machen zu können, ersuchte er das dreiköpfige Obergericht, «die Website www.youtube.com aufzurufen», wo man mehrere Kurzfilme dazu fände.

In Videos wie diesem ist zu sehen, wie ein «Flashing Thunder» gezündet wird. Quelle: Youtube

Beweise seien nicht ausreichend

Der Verteidiger versuchte in seinem Plädoyer unter anderem, die Aussagen der beiden Zeugen anders zu bewerten, als es das Kantonsgericht tat. Denn die Vorinstanz habe ihr Urteil vor allem aufgrund dieser Angaben gefällt. Einerseits bemängelte der Anwalt, dass der Kantonsrichter die Aussagen eines der Zeugen als wenig nützlich betrachtete, auch aufgrund der Verwandtschaft zwischen ihm und dem Beschuldigten. Dass den Angaben des anderen Zeugen hingegen ein hoher Beweiswert attestiert wurde, konnte der Verteidiger nicht nachvollziehen. Diese seien nämlich widersprüchlich.

Grundsätzlich vertrat der Verteidiger die Ansicht, es sei nicht bewiesen, dass einer der Böllerschüsse seines Mandanten zum Hörschaden beim Privatkläger geführt habe. Eine ärztliche Untersuchung habe erst einige Zeit nach dem Fest stattgefunden. In dieser Zeit hätte auch ein anderes Ereignis zum Hörschaden führen können, welcher sich objektiv sowieso nicht genau feststellen lasse. Daher sei sein Klient mangels ausreichender Beweise vollumfänglich freizusprechen.

Schwerhörigkeit, die an Taubheit grenze

Die Bestätigung des Schuldspruchs der Vorinstanz forderte hingegen der Anwalt des Geschädigten. Die Beweiswürdigung habe das Kantonsgericht sorgfältig vorgenommen. Man würde auch gar nicht behaupten, der Beschuldigte habe absichtlich einen Böller ins Zelt geworfen, wie es der Verteidiger zuvor bestritt. Aber es sei eben durchaus möglich, dass einer der Knallkörper unbeabsichtigt ins Zelt geflogen sei. Den Zusammenhang zwischen dem Knall im Zelt und dem Hörschaden seines Mandanten erachtete er jedenfalls als erwiesen.

Sein Mandant leide seit dem Vorfall unter einem Tinnitus und einer Schwerhörigkeit, die an Taubheit grenze und sich wohl zeitlebens nicht mehr beheben lasse. Trotz Hörgerät nehme er seine Umgebung nicht mehr immer verständlich wahr, was für ihn privat wie beruflich «massive Einbussen» habe. Die geforderte Genugtuung von 30'000 Franken halte er angesichts vergleichbarer Entscheide des Bundesgerichts für angemessen. Ob das auch die drei Oberrichter so sehen und das Urteil der Vorinstanz bestätigen oder es anpassen, werden sie den Beteiligten schriftlich mitteilen.