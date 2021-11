Obwalden Seelsorgeraum Sarnen nimmt Gestalt an Die drei Pfarreien Sarnen, Kägiswil und Schwendi einigen sich über ihre gemeinsame Zukunft. Im Zentrum steht dabei ein Seelsorgeraum.

Anlässlich der ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung Sarnen vom Montagabend im Pfarreizentrum Peterhof erhielten die Pfarreiangehörigen eine detaillierte Information im Zusammenhang mit den neuen Strukturen der drei Pfarreien Sarnen, Kägiswil, Schwendi. In den vergangenen Monaten erarbeitete eine Projektgruppe unter dem Vorsitz von Gabriela Lischer, Pfarreileiterin Kägiswil, die diesbezüglichen Grundlagen.

Die Pfarrei Sarnen in der Kirche Peterhof organisiert sich gemeinsam mit den Pfarreien Kägiswil und Schwendi. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 05. Juli 2011)

Bei diesem neuen Projekt Seelsorgeraum geht es nicht um ein Gebäude, sondern um eine Organisationseinheit der drei Sarner Pfarreien. Die Zielsetzung lautet: gemeinsame Zukunft der drei Pfarreien. Konkret bedeutet dies einerseits eine Umgestaltung der Organisation. Andererseits stellt es auch eine Chance dar, sich über die spirituelle und pastorale Ausrichtung der Pfarreien im Umfeld veränderter Voraussetzungen klar zu werden. Mit Blick auf den schon länger anhaltenden Priestermangel ist eine Neuorientierung mit massgeschneiderten Lösungen unabdingbar.

Die Projektgruppe stellt den künftigen Seelsorgeraum unter das Leitmotiv «Miteinander-begeistert-vorwärts». In der bisherigen Arbeit wurden die Analyse der Pfarreien vorgenommen, die Vision entwickelt und die Schwerpunkte festgelegt und beschrieben. «Jetzt geht es um die Umsetzung: Die Projektgruppe hat sich in ihrer Besetzung aufgelöst. Die neue Struktur ist noch nicht einsatzfähig und darum muss ein Übergang geschaffen werden, bis die neue Struktur greifbar wird», betont Gabriela Lischer.

Fünf Arbeitsgruppen kümmern sich um die Umsetzung

Auf dem Weg der Umsetzung arbeiten fünf Arbeitsgruppen in den Bereichen Religionsunterricht/Katechese, Organisation Personal, Öffentlichkeit, Liturgie und Errichtungsfeier. Bereits wurde die Struktur für die Website entwickelt und ein Logo geschaffen. Es zeigt einen Raum von oben mit vier auseinanderstrebenden Wänden, der auf die Ecke gestellt ist und die drei Pfarreien und die Kirchgemeinde darstellt, optisch zusammengehalten von der kreuzförmigen Leerstelle in ihrer Mitte.

Die Organisationsstruktur des Seelsorgeraums (SSR) erstreckt sich über die drei Pfarreien Sarnen, Kägiswil, Schwendi. Sie ist thematisch und nicht wie bisher geografisch gegliedert. Die Verantwortlichkeit ist subsidiär verteilt, das heisst die Verantwortung und Handlungsfähigkeit wird jeweils so weit «unten» angesiedelt wie sinnvoll und möglich.

Dem Seelsorgeraumadministrator obliegt die kirchenrechtliche Leitung des Raums, während die Seelsorgeraumbeauftragte die organisatorischen und personellen Aufgaben wahrnimmt. Bereichsverantwortliche leiten die einzelnen Bereiche. Die weiteren mitarbeitenden Theologinnen, Religionspädagoginnen und Religionspädagogen und die Katechetinnen und Katecheten arbeiten gemäss ihren Pflichtenheften und sind den jeweiligen Bereichsverantwortlichen unterstellt.

Die neuen Strukturen treten im Sommer 2022 in Kraft

Für die Pfarreien Kägiswil und Schwendi gibt es je eine Kontaktperson. Sie hat Aufgaben inne, die es ihr ermöglichen, im jeweiligen Ort mit den Menschen in Kontakt zu bleiben und bei den «Brennpunkten» in der Pfarrei oder im Dorf präsent zu sein. Dem Strategieteam gehören die Bereichsleitungen sowie die Seelsorgeraum-Leitung an. Das Seelsorgeraumteam besteht aus allen mitarbeitenden Theologinnen, Religionspädagoginnen und Katechetinnen sowie allen Bereichsleitenden und dem Sekretariat.

Der Start der neuen Strukturen ist im Sommer 2022 geplant. Die offizielle Errichtung des Seelsorgeraums ist mit einer Feier am Sonntag, 12. Juni 2022, vorgesehen. Einen Tag vorher, am Samstag, 11. Juni 2022, findet das Einwandern statt, eine kulinarisch-kulturelle Wanderung durch alle drei Pfarreien. Die neuen Strukturen treten auf den 1. August 2022 in Kraft.