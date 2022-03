Obwalden Segelflugwetter liess zu wünschen übrig Trotz oft ungünstiger Bedingungen sorgten Mitglieder der Segelfluggruppe Obwalden auch für Spitzenleistungen.

«In Sachen Thermik war 2021 ein Jahr zum Vergessen», bilanzierte Obmann Peter Steinmann am Samstag an der Generalversammlung der SGOW im Restaurant Neuer Adler in Kägiswil. Trotzdem sorgten zwei Piloten im vergangenen Vereinsjahr der Segelfluggruppe Obwalden für Spitzenleistungen. Der längste Flug gelang dem Sarner Guido Müller, der am 1. Juni in 8 Stunden und 44 Minuten im Gebiet Kägiswil-Chamonix-Ovronnaz-Schächental-Schrattenfluh-Rossberg-Kägiswil eine Strecke von 699 km zurücklegte. Für den zweiten Höhepunkt sorgte der Kernser Pilot Dennis Schürmann bei Föhnwetter mit einem Höhenflug auf 7037 m ü. M. über dem Schächental. Die Überhöhung betrug 5065 Meter. «Es waren eindrückliche Momente, allein in einem Segelflugzeug auf dieser Höhe zu sein», sagte er. Selbstverständlich war er mit Sauerstoffmaske ausgerüstet.

Dem Sarner Piloten Guido Müller, Mitglied der Segelfluggruppe Obwalden, gelang am 1. Juni 2021 mit 698 km der längste Streckenflug des Vereinsjahres. Der Flug mit Start in Kägiswil führte unter anderem über den Aletschgletscher/VS (Bild). Das Bild machte Müller mit einem speziellen Selfiestick durch ein Kabinenfenster. Bild: Guido Müller (1. Juni 2021)

Absolviert wurden 2021 insgesamt 339 Starts mit einer totalen Flugdauer von 518 Stunden.

Zwei neue Vorstandsmitglieder

Die GV musste zwei Rücktritte im Vorstand zur Kenntnis nehmen. Nach 19 Jahren – davon 14 Jahre als Cheffluglehrer – zog sich Thomas Bächler vom aktiven Segelfliegen zurück. Mit Beifall wurde er in Anerkennung seiner grossen Verdienste für die Obwaldner Segelflieger von der GV zum Ehrenmitglied ernannt.

Wegen Wohnortswechsels trat die langjährige Aktuarin Stephanie Hautle – die einzige Segelfliegerin in der SGOW – zurück. «Sowohl als Pilotin wie auch als Aktuarin hat Stephanie für die Gruppe sehr gute Arbeit geleistet und sie war eine echte Bereicherung unseres Männerklubs», meinte Obmann Peter Steinmann.

Neu in den Vorstand wählte die GV Tobias Meier sowie Dennis Schürmann. Bestätigt wurden im Vorstand Kassier Daniel Hirschi sowie Bauleiter Thomas Schlaubitz.

Alle vorgelegten Traktanden wie Jahresberichte, Protokoll 2021, Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes genehmigte die GV einstimmig. Der Verein besteht derzeit aus 49 Aktivmitgliedern, davon zwei Flugschülern.