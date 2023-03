Obwalden Sinnvoll Gastro ist neue Pächterin im Strandbad Sachseln Der Einwohnergemeinderat freut sich, eine «zuverlässige Partnerin mit viel Erfahrung» gefunden zu haben. Im Mai soll das Bad in die neue Saison starten.

Die Sinnvoll Gastro AG aus dem luzernischen Kriens wird neue Pächterin im Strandbad Sachseln. Die Unternehmen sei seit vielen Jahren «fest in der Gegend verwurzelt» und führt zwölf verschiedene Hotels und Restaurants in der Zentralschweiz mit gut 150 Mitarbeitenden, wie die Gemeinde Sachseln in einer Mitteilung festhält. Dazu zählen das Hotel Restaurant Kaiserstuhl am Lungernsee sowie das Hotel Wetterhorn und der Gasthof Bären am Brünig.

«Der Einwohnergemeinderat ist erfreut, mit der Sinnvoll Gastro Holding AG wieder eine kompe­tente Pächterin für das Strandbad gefunden zu haben», heisst es in der Mitteilung. Es handle sich um eine «zuverlässige Partnerin mit viel Erfahrung in der Gastronomie», welche auch Wert auf regionale Lieferanten lege und die notwendigen Personalressourcen bereitstellen könne. Die Eröffnung des Strandbades ist, sofern es die Witterung erlaube, auf Mitte Mai geplant.

Die Pacht des Strandbads wurde neu ausgeschrieben, nachdem Heidi und Marcel Moser-Zbinden per Ende der Badesaison 2022 ihren Pachtvertrag für das Strandbad Sachseln nach acht Betriebsjahren gekündigt hatten. Im Herbst 2022 wurde die Neuverpachtung ausgeschrieben, worauf mehrere Bewerbungen eingegangen seien. (lur)