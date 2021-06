Obwalden SP Giswil erweitert den Vorstand Die Schulsozialarbeiterin Chrigi Niederberger übernimmt neu das Amt der Aktuarin.

Die SP Giswil hat an der vergangenen Versammlung Chrigi Niederberger als Aktuarin in den Vorstand gewählt. Niederberger lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern in Giswil, wo sie als Schulsozialarbeiterin tätig ist. Niederberger engagiert sich ausserdem im Verein Pro Natura Unterwalden und gründete vor kurzem die Sektion SP Frauen Obwalden.

Die Mitglieder der SP Giswil haben die bisherigen Vorstandsmitglieder Ambros Albert als Präsident, Verena Berchtold neu als Vizepräsidentin, Martin Rohrer als Kassier und Beat von Wyls als Beisitz in ihren Ämtern bestätigt. (sok)