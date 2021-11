Obwalden SP lehnt Justiz-Initiative ab Auf Ablehnung stösst bei den Obwaldner Sozialdemokraten die Justiz-Initiative.

Die SP Obwalden hat vergangene Woche ihre Parolen für die eidgenössischen Abstimmungen vom 28. November gefasst. Die Abstimmungsvorlagen führten zu engagierten Diskussionen. Die Partei sagt deutlich Ja zum Nachtrag zum Gesundheitsgesetz des Kantons Obwalden. Der Nachtrag zum Gesundheitsgesetz bringe das kantonale Recht in Einklang mit dem übergeordneten Bundesrecht und verhindere so Widersprüche oder Regelungslücken, schreibt die SP in einer Mitteilung. Gastredner Kuno Michel vom Verein «Miär stand zämä», welcher das Referendum ergriffen hat, konnte die anwesenden SP-Mitglieder mit seinen Bedenken zum Thema Impfpflicht nicht überzeugen.

Ebenfalls Ja sagt die SP Obwalden zur Änderung des Covid-19-Gesetzes. In einer engagierten Diskussion hätten die Argumente des Gastes Peter Seiler kaum verfangen. Für die SP Obwalden sei klar, dass die Unternehmen die im Gesetz verankerte Ausweitung der wirtschaftlichen Hilfe benötigen. Einstimmig fasste die SP Obwalden auch die Ja-Parole zur Pflege-Initiative. Der ausgearbeitete Gegenvorschlag löse die Probleme der Pflegeberufe nicht. Nebst zusätzlichen Ausbildungsplätzen brauche es griffige Massnahmen, damit Pflegende länger im Beruf bleiben.

Auf Ablehnung stiess hingegen die Justiz-Initiative. Diese werde deshalb als ungeeignet erachtet, weil das Los keine Verantwortung übernehmen könne. Die Unabhängigkeit der Richterinnen und Richter müsse anders gestärkt werden. (lur)