Obwalden Staatsrechnung schliesst mit einem Überschuss von über 2 Millionen Franken ab Das Plus der Obwaldner Staatsrechnung ist gar 0,7 Millionen Franken höher als budgetiert.

Das Rathaus in Sarnen. Bild: Pius Amrein (28. März 2019)

Das ordentliche operative Ergebnis in der Erfolgsrechnung 2021 schliesst mit einem Überschuss von knapp 23 Millionen Franken ab. Dies entspricht einer Verbesserung von 8,5 Millionen Franken gegenüber dem Vorjahr 2020 und einer Verbesserung von 28,0 Millionen Franken gegenüber dem Budget, wie der Kanton am Freitag in einer Medienmitteilung schreibt.

Ausschlaggebend für diese markante Verbesserung der Erfolgsrechnung seien die Ausgabendisziplin der Verwaltung und die bessere Ertragslage. So hätten sich einerseits der höhere Kantonsanteil am Reingewinn der Schweizerischen Nationalbank – 5,9 Millionen Franken über Budget – sowie höhere Steuereinnahmen positiv auf die Ertragssituation ausgewirkt. Letztere seien 12,7 Millionen Franken höher als budgetiert. Dabei hätten sich vor allem die Steuereinnahmen bei den natürlichen Personen deutlich besser entwickelt als prognostiziert. Bis auf die Gewinnsteuern der juristischen Personen und die Motorfahrzeugsteuer hätten auch alle anderen Steuereinnahmen über Budget abgeschlossen. Die aufgrund der Coronapandemie befürchteten Steuerrückgänge seien nicht wie erwartet eingetreten.

Ebenfalls höher als erwartet ist der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer und der Verrechnungssteuer ausgefallen, wie es weiter heisst. Statt der budgetierten 18,2 Millionen Franken betrug der Anteil an der direkten Bundessteuer 26,0 Millionen Franken. Die Verrechnungssteuer lag rund 0,9 Millionen Franken über den Erwartungen. Das ausserordentliche Ergebnis beinhaltet eine zusätzliche Abschreibung der Spezialfinanzierung des Hochwasserschutzes Sarneraatal von 2,9 Millionen Franken sowie eine Einlage in die finanzpolitische Reserve in der Höhe von 18,0 Millionen Franken, womit diese per Ende Jahr einen Saldo von 62,7 Millionen Franken aufweist. Die Erfolgsrechnung schliesst unter Einbezug der ausserordentlichen Buchungen mit einem Überschuss von 2,1 Millionen Franken.

Die Investitionsrechnung weist Gesamtausgaben von 49,4 Millionen Franken (budgetiert 76,5 Millionen Franken) und Nettoinvestitionen von 12,2 Millionen Franken aus (budgetiert 19,5 Millionen Franken). Der Hauptteil der Gesamtausgaben betraf mit 27,1 Millionen Franken die Bereiche Gefahrenabwehr/(Schutz-)Wald/Wasserbau.

Nettovermögen von 0,8 Millionen Franken

Der Selbstfinanzierungsgrad liegt bei 226 Prozent (Vorjahr 142 Prozent) und die Nettoschuld in der Höhe von 12,9 Millionen Franken konnte vollständig abgetragen werden, sodass per Ende Jahr ein Nettovermögen in der Höhe von 0,8 Millionen Franken oder 20,26 Franken pro Einwohnerin und Einwohner besteht.

«Dieses sehr erfreuliche Ergebnis der Rechnung 2021 zeigt, dass die vom Regierungsrat vorgeschlagenen und umgesetzten Vorlagen zur Beseitigung des strukturellen Defizits wirken», wird die Finanzdirektorin Maya Büchi-Kaiser in der Medienmitteilung zitiert. «Zudem freut es mich besonders, dass die Steuereinnahmen deutlich höher ausgefallen sind als budgetiert. Das zeigt, dass die Wirtschaft und die Finanzen insgesamt viel weniger stark unter den Coronamassnahmen gelitten haben, als bei der Budgetierung befürchtet.»