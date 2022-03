Obwalden Thomas Prätz verstärkt Frauenklinik des Kantonsspitals Nach neun Jahren als Chefarzt am Spital Nidwalden tritt Thomas Prätz nun in den Dienst des Kantonsspitals Obwalden.

Thomas Prätz wird ab dem 1. Mai das ärztliche Team der Gynäkologie und Geburtshilfe im Kantonsspital Obwalden komplettieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Dabei wird der 65-Jährige die Funktion eines sogenannten «Médecin Adjoint» wahrnehmen, einem «erfahrenen medizinischen Berater», wie es auf Nachfrage heisst.

Prätz bringe einen «sehr reichen Erfahrungsschatz mit mannigfaltigen Spezialfertigkeiten» mit, wie es in der Mitteilung weiter heisst. «Er ist ein Allrounder in der Frauenheilkunde und war über 20 Jahre in der Position des Chefarztes, davon die letzten neun Jahre im Spital Nidwalden.» Dort wurde er vor kurzem pensioniert. Am Spital Nidwalden habe er mit seinem Team die Geburtszahlen bis heute mehr als verdoppelt.

Thomas Prätz. Bild: Sibylle Kathriner/PD

Mit Prätz sei das Team der Frauenklinik im Kantonsspital Obwalden nun komplett, wie es weiter heisst. «Wir sind qualitativ wirklich in der ersten Liga und bereit, den Frauen in Obwalden und der Zentralschweiz höchste Qualität auf allen Ebenen zukommen zu lassen», wird Spitaldirektor Andreas Gattiker in der Mitteilung zitiert.

Brustzentren aufgebaut

Prätz absolvierte sein Medizinstudium an der Ruprechts-Karls-Universität Heidelberg und seine gynäkologische Facharztausbildung an verschiedenen grossen deutschen Kliniken, danach folgten Spezialisierungen. Im Jahr 2000 trat er seine erste Chefarztposition am Städtischen Krankenhaus im deutschen Wertheim an, wo er erstmals ein interdisziplinäres Brustzentrum gründete und etablierte. 2008 wechselte er nach Bad Mergentheim in ein überregionales Zentrumsspital, wo er als Chefarzt wiederum ein Brustzentrum aufbaute. Prätz lebt mit seiner Ehefrau seit neun Jahren in der Schweiz und habe sich sehr gut eingelebt. (lur)