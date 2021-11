Obwalden Thomas Unternährer wird neuer Sekretär des Volkswirtschaftsdepartements Er nimmt die Stelle als Departementssekretär bereits seit August interimistisch wahr. Ab Januar ist Thomas Unternährer nun definitiv in dieser Funktion tätig.

Thomas Unternährer Bild: PD

Der Regierungsrat hat auf Antrag des Volkswirtschaftsdepartements Thomas Unternährer zu dessen Departementssekretär gewählt, wie die Regierung in einer Mitteilung schreibt. Er tritt die Stelle am 1. Januar an. Der 51-jährige Thomas Unternährer hat an der Universität St. Gallen Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Recht studiert und 1995 als lic. oec. in Volkswirtschaftslehre abgeschlossen. Er war in den vergangenen 25 Jahren in der professionellen Vermögensverwaltung tätig, zuletzt als geschäftsführender Gesellschafter eines Vermögensverwalters für wohlhabende Familien.

Unternährer nehme die Stelle als Departementssekretär bereits seit August interimistisch wahr, womit eine nahtlose Weiterführung gewährleistet sei, heisst es weiter. Der Regierungsrat freue sich, mit Unternährer eine «bestens qualifizierte, vernetzt denkende Persönlichkeit» als Departementssekretär im Volkswirtschaftsdepartement gefunden zu haben. (lur)