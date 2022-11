Tödlicher Unfall in Engelberg: Speedflyer stürzt beim Landeanflug ab und kommt ums Leben

Am Samstag stürzte am frühen Nachmittag ein Speedflyer beim Landeanflug in Engelberg ab und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Trotz sofortiger Reanimation durch Drittpersonen und eine Polizeipatrouille verstarb der 34-Jährige noch vor Ort.