Obwalden Tourismus hat neues Marketing-Programm Das neue Marketingkonzept enthält mehrere Massnahmen. Vor allem sollen zukünftig auch mehr Westschweizerinnen nach Obwalden kommen.

(stp) Die Verantwortlichen von Obwalden Tourismus haben ein neues Marketing-Konzept ausgearbeitet. Wie in einer entsprechenden Meldung steht, wurde dieses kürzlich den touristischen Branchenvertretern vorgestellt.

Was besonders ins Auge sticht, ist die Tatsache, dass Obwalden Tourismus einen neuen Markt erschliessen will. So gilt ab dem kommenden Jahr auch die Romandie als Gästesegment. Daniel Scardino, Geschäftsführer von Obwalden Tourismus, sagt: «Noch weniger als in Teilen der Deutschschweiz ist das Obwaldner Tourismusangebot in der Romandie bekannt. Aber auch dort gibt es eine Sehnsucht nach neu zu entdeckenden Destinationen innerhalb des eigenen Landes.»

Neben der Erweiterung des Kundensegments beinhaltet das neue Marketingkonzept weitere Punkte. So sei unter anderem geplant, durch Pop-up-Stores die Retail-Landschaft «temporär zu bereichern» oder mit Promotionen – beispielsweise an der Luga oder dem Switzerland Marathon Light – das Tourismus-Angebot des Kantons Obwalden bekannter zu machen.