Obwalden Trotz Schnee: Melchsee-Frutt startet in die Sommersaison Auf der Melchsee-Frutt ist die Sommersaison eröffnet worden. Wegen des Schnees ist aber noch nicht alles möglich.

(pd/lur)

Auch trotz der übrig gebliebenen Schneemassen sind die Sportbahnen Melchsee-Frutt am Samstag in ihre Sommer­saison gestartet. Die Gondelbahn ab Stöckalp nach Melchsee-Frutt, die Pendelbahn Distelboden–Bonistock sowie der Frutt-Zug sind in Betrieb genommen worden. Wer die Bergkulisse beispielsweise auf Rädern erkunden möchte, kann den Frutt-Zug, welcher im 30-Minuten-Takt die Gäste ­zwischen Melchsee-Frutt und Tannalp hin- und herkutschiert, nutzen. Der Fruttli-Weg, welcher mit seinen Spiel- und Erlebnisstationen für Abwechslung sorgt, konnte wegen des Schnees noch nicht vorbereitet werden. Ab Anfang Juli wird dieser voraussichtlich geöffnet sein.

Auf Melchsee-Frutt liegt derzeit immer noch Schnee. Bild: PD

Auch die Fischerfreunde müssen sich noch etwas gedulden: Die aktuelle Schnee- und Eissituation erlaubt es den Sportbahnen Melchsee-Frutt nicht, ein Angebot zu bieten, welches ihren und den Ansprüchen der Gäste genügen würde. Aus diesem Grund entfällt der Saisonstart für die Fischerei vorerst.

Drei neue Viktor- Röthlin-Trails

Neben den gängigen Aktivitäten und Wanderausflügen bietet die Destination in den kommenden Monaten auch ein Unterhaltungsprogramm an. Am 3. Juli werden zudem die drei neuen Viktor-Röthlin-Trails auf Melchsee-Frutt persönlich vom Namensgeber eröffnet. Viktor Röthlin hat die Trails nach den Farben der Pisteneinteilung in Blau, Rot und Schwarz eingeteilt.

Am 17. Juli entsteht auf Melchsee-Frutt dann ein Fest im Zeichen der regionalen Spezialitäten. Ein Markt mit Köstlich­keiten aus der Region soll neuen Ideen eine Plattform bieten. Auch geplant ist die Frutt-Chilbi, an welcher Jung und Alt, Gross und Klein, Freunde und Familien zusammenkommen und gemeinsam die Bergfrische geniessen können. Reichhaltig wird dabei nicht nur der Bergmarkt sein, sondern auch das Rahmenprogramm. So gibt es musikalische und tierische Unterhaltung sowie Spiel und Rätselspass. Harassen stapeln, Rätseln bei der Schnitzeljagd, Kräfte beim Klettern messen, lokale Produkte probieren oder der Musik lauschen wird den Gästen dabei unter anderem möglich sein.