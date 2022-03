Obwalden Unbekannte haben in Sachseln Bäume angesägt Die Kantonspolizei sucht Zeugen. Die beschädigten Bäume dürften absterben.

Diese zwei Bäume am Ufer des Sarnersees sind angesägt worden. Bild: Kantonspolizei Obwalden/PD

Im Verlaufe der vergangenen Woche oder am letzten Wochenende wurden am Sachsler Seeweg zwei fast sieben Meter hohe Bäume, wahrscheinlich mittels einer Motorsäge, angesägt. Die Bäume befinden sich laut einer Mitteilung der Obwaldner Kantonspolizei am Seeweg im Bereich zwischen Stucklistrasse und Edisriedbach.

Das Motiv für die Tat ist unbekannt. Mutmasslich werden die Bäume durch die zugefügten Schnitte absterben, so die Polizei weiter.

Zeugenaufruf

Wer verdächtige Feststellungen gemacht hat, welche mit der Sachbeschädigung in Zusammenhang stehen könnten, wird gebeten, sich bei der Kantonspolizei Obwalden unter der Nummer 041 666 65 00 zu melden. (pd/mu)