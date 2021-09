Obwalden Viele offene Fragen zum Kantonsspital Es brauche endlich Informationen zum Spital in Sarnen, findet Kantonsrat Marcel Jöri. Jetzt verlangt er in einer Interpellation Auskunft vom Regierungsrat.

In einem Vorstoss stellt Kantonsrat Marcel Jöri (CVP/Die Mitte, Alpnach) dem Regierungsrat eine ganze Reihe von Fragen zum Kantonsspital Obwalden. Einleitend hält Jöri fest, dass der Spitalrat bereits im März 2020 dem Regierungsrat sein Strategiepapier zum Kantonsspital Obwalden vorgelegt habe. Bis heute stehe eine diesbezügliche Rückmeldung seitens des Regierungsrats aus. Laut einer im September 2020 publizierten Information des Spitalrats wird die Umwandlung des Kantonsspitals in eine Tagesklinik als mögliche Option betrachtet. Diese Option hätte allerdings zur Folge, dass die Geburtenabteilung geschlossen werden müsste. «Das ist ein sehr emotionales Thema», sagt Marcel Jöri. Das hätten die öffentlichen Reaktionen gezeigt. Auch zu diesem Thema hätten die Gesundheitsdirektorin und der Regierungsrat bis heute geschwiegen.

Der Bettentrakt des Kantonsspitals Obwalden. Bild: PD

Zum Bericht der im Sommer 2020 vom Regierungsrat eingesetzten Taskforce unter der Leitung von Regierungsrat Daniel Wyler sei bisher nur ganz allgemein kommuniziert worden. Auch der Spitalrat habe von diesem Bericht noch keine Kenntnis erhalten.

Laut einem Medienbericht vom Februar dieses Jahres schwinde beim Verein «Freundeskreis Kantonsspital Obwalden» das Vertrauen, dass die Gesundheitsdirektion und der Regierungsrat für Obwalden die bestmögliche Gesundheitsversorgung vor Ort erhalten wollten. Wörtlich heisst es in dem Bericht:

«Es besteht die Sorge, dass über Hintertüren wie finanzielles Ausbluten, Verunsicherung der Patienten und Mitarbeitenden oder durch sukzessiven Leistungsabbau ein irreparabler Schaden entstehe.»

Ein erstes Beispiel ortet Jöri in der Tatsache, dass die Chefärztin Steffi Leu-Hense, die seit Juli 2020 die Frauenklinik am Spital in Sarnen leitet, in gleicher Funktion ins Spital Nidwalden wechsle.

Öffentlichkeit hat ein Recht auf Information

«Es kann nicht sein, dass man das Thema so lange aussitzt», findet der CVP-Mitte-Fraktionschef. So will er von der Regierung unter anderem wissen, warum der Bericht der Taskforce so vertraulich sei, dass weder der Spitalrat noch die parlamentarische Spitalkommission Kenntnis davon hätten. Weiter erkundigt er sich, was bei der Evaluation einer Zusammenarbeit mit möglichen Partnern herausgekommen ist. In Sachen Geburtsabteilung interessiert sich Jöri dafür, warum die Gesundheitsdirektorin und der Regierungsrat noch nicht zu deren vom Spitalrat in seiner Strategie angedachten Schliessung Stellung genommen und welche Haltung sie dazu hätten. Zudem möchte Jöri erfahren, wie der Terminplan für weitere Gespräche mit möglichen Partnern einer Spitalregion aussieht und welche Ziele damit erreicht werden sollen. «Je länger man wartet, umso mehr verändert sich das Umfeld», ist Jöri überzeugt und denkt dabei auch an die Veränderungen in der Spitallandschaft in den Nachbarkantonen Luzern und Nidwalden.

«Auch die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über die Pläne zur Zukunft des Obwaldner Spitals informiert zu werden», betont er. Natürlich gehe es am Ende auch um die Finanzen, weiss er. «Wenn man sich für ein Angebot entscheidet, dann hat das auch ein Preisschild.» Da müsse die Bevölkerung letztlich auch dahinterstehen.