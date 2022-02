Obwalden Wassereinbruch im Hochwasserstollen erfolgreich gemeistert Nur zwei Tage benötigten die Tunnelbauer, um den kürzlichen Wassereintritt im Hochwasserentlastungsstollen Sarneraatal deutlich zu reduzieren. Aktuell sind aber aufgrund der Geologie schwere Sicherungsmassnahmen nötig, was die Vortriebsleistung reduziert.

Hochwasserentlastungsstollen Sarneraatal. Wasser im Maschinenbereich der Tunnelbohrmaschine. Bild: PD

Freude über den erreichten Meilenstein hätte am Donnerstag, 10. Februar, bei den Mineuren dominieren sollen. Schliesslich hatten sie rund ein Jahr nach Beginn des maschinellen Vortriebs mit der Tunnelbohrmaschine (TBM) 3250 Tunnelmeter erreicht und damit die Hälfte des Hochwasserentlastungsstollens Sarneraatal ausgebrochen (wir berichteten).

Doch genau an diesem Tag bereitete ein erneuter Wassereinbruch, mit dem an dieser Stelle niemand gerechnet hatte, den Mineuren im Hochwasserentlastungsstollen ernsthafte Schwierigkeiten. Bei Tunnelmeter 3293 fuhr die TBM in einen Schichtübergang mit gestörten Felsverhältnissen ein. Durch eine wasserführende Kluft an der Ortsbrust trat unerwartet Kluftwasser mit einer anfänglichen Spitze gegen 20 bis 30 Liter pro Sekunde in den Stollen ein. Kluftwasser ist in Klüften zirkulierendes Grundwasser. «Die Wassermenge ist zwar bedeutend geringer als beim grossen Wassereinbruch vom Mai 2021, dennoch musste der Vortrieb unterbrochen werden», sagt Beat Ettlin, Oberbauleiter Hochwassersicherheit Sarneraatal. «Durch den Wassereinbruch wurde der Maschinenbereich der Tunnelbohrmaschine vorübergehend mit Wasser und Schlamm geflutet.»

In nur zwei Tagen hatten die Mineure den Wasserzutritt im Griff

Einbau von schweren Stahlbögen zur Stollensicherung. Bild: PD

Die unerwarteten Schwierigkeiten konnten in der Zwischenzeit gemeistert werden. Dank einer raschen Intervention und nach einer erfolgreichen Entlastungsbohrung ist es den Tunnelbauern innerhalb von 48 Stunden gelungen, den Wasserzutritt deutlich zu bremsen. «Aufgrund der gestörten Felsverhältnisse ist aber zur Stabilität des Stollens und zur Sicherheit der Mineure der Einbau von schweren Stahlbögen nötig. Diese aufwendige Felssicherung reduziert die Vortriebsleistung», so Beat Ettlin.

Aktuell befindet sich die Tunnelbohrmaschine bei Tunnelmeter 3360 unterhalb des Hallenbades Kerns. Die Tunnelachse verläuft unmittelbar neben dem Hallenbad, mit einer Felsüberdeckung von etwa 80 Metern. Eine Sondierbohrung hat ergeben, dass auch in den nächsten 50 Metern mit sandigem Kalkstein zu rechnen ist. Dieser ist sehr hart und wird weiterhin nur einen wesentlich langsameren Vortrieb erlauben, als dies vorher im Stadschiefer möglich war. Die Tunnelbauer rechnen mit einer Bohrleistung von höchstens 15 bis 20 Metern pro Tag.