Regierungsratswahlen Luzern Mitte unterstützt Hartmann und Fanaj – FDP empfiehlt Hartmann zur Wahl und beschliesst Stimmfreigabe für zweiten Sitz

In der Luzerner Regierung sind am 14. Mai noch zwei Sitze zu vergeben. Am Dienstagabend entschieden die meisten Parteien, wie sie sich für den zweiten Wahlgang aufstellen.