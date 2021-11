Giswil Wegen technischem Defekt an Bremse: Anhänger gerät in Flammen Auf der Brünigstrasse in Giswil ist ein mit Stroh beladener Anhänger in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Das Zugfahrzeug konnte vom Anhänger getrennt und in Sicherheit gebracht werden. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Am Montag, zirka 8.15 Uhr, fuhr ein mit Stroh beladener Lastwagen mit Anhänger von Luzern kommend in Richtung Bern. Wie die Obwaldner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt, aktivierten sich im Tunnel Giswil verschiede Warnvorrichtungen am Zugfahrzeug selbstständig. Der Lastwagenfahrer fuhr auf den nächsten Parkplatz und stellte eine überhitzte Bremsanlage des Anhängers fest.

Der Anhänger erlitt Totalschaden. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Kurz nach dem Anhalten fing der mit Stroh beladene Anhänger Feuer. Das Zugfahrzeug konnte vom Anhänger getrennt und in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und weitere Schäden verhindern. Der Anhänger erlitt Totalschaden. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt der Anhängerbremse ausgegangen. Nebst der Kantonspolizei standen die Gemeindefeuerwehr Giswil, die Stützpunktfeuerwehr und ein Bagger der Tunnelbaustelle Kaiserstuhl im Einsatz. (pw)