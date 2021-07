Obwalden Werner Bucher ist «kein Fall für den Lehnstuhl» Einen Tag nach der Feier zu seinem 100. Geburtstag erzählt der Kernser aus seinem Leben – und steht wieder selber in der Küche.

Zusammen mit zwei Kollegen aus dem Schafzuchtverband Obwalden, sitzt Werner Bucher-Muff bei unserem Besuch am Dienstag am Stubentisch in seinem Heim in Kerns. Herzliche Gratulationswünsche überbringen die beiden ihrem rüstigen und an der Schafzucht immer noch sehr interessierten Ehrenmitglied.

Werner Bucher-Muff in seiner Küche. Eine der Lieblingsbeschäftigungen des 100-Jährigen ist das Kochen im eigenen Haushalt. Bild: Robert Hess (Kerns , 6. Juli 2021)

Einen Tag zuvor, am Montag, 5. Juli, feierte Werner Bucher-Muff zusammen mit seiner 93-jährigen Frau Marie, den Töchtern und rund 40 Gästen in einem kleinen Festzelt auf der Wiese vor dem Haus seinen 100. Geburtstag. «Die Gratulanten kamen vor allem aus der Nachbarschaft», berichtet Werner Bucher am Tag danach. Der Kreis seiner nächsten Verwandten sei klein geworden, fügt er hinzu. «Eine natürliche Folge meines hohen Alters.»

Mann mit grosser Schaffenskraft

Auch prominente Gäste zählten am Montag zu den Gratulanten. Regierungsrat Christian Schäli überbrachte die besten Wünsche des Kantons und schenkte dem Kernser Mitbürger einen Goldtaler von Josef Ignaz von Ah (1834–1896), der in Obwalden als Seelsorger und Lehrer tätig war. Herzliche Gratulationsworte kamen auch vom Kernser Gemeindepräsidenten Beat von Deschwanden, der zudem an die grosse Schaffenskraft von «Poli Werni» erinnerte.

Nichts einzuwenden hatte der Jubilar gegen einen Zeitungsbericht aus Anlass des Geburtstages. Weil «das Ganze aber am Geburtstag selber etwas zu viel» würde, bat er um den Besuch eines Journalisten erst auf den Dienstag.

Nicht etwa vom Lehnstuhl aus – «den gibt’s bei mir nicht» –, sondern am Stubentisch, begleitet von einem Gläschen, blickt Werner Bucher auf sein reicherfülltes Leben zurück.

In Kerns geboren am 5. Juli 1921, blieb er «seiner» Gemeinde ein Leben lang treu. Während 43 Jahren arbeitete er beim Elektrizitätswerk Obwalden (früher Elektrizitätswerk Kerns) im Rechnungswesen, zu dem die Zählerablesungen und die Ausstellung und der Einzug der Gebühren gehörten.

Ein Leben lang gelernt

Am 5. September 1953 heiratete er Marie Muff und wurde Vater von drei Töchtern, «die von meiner Frau gut erzogen wurden, weil ich kaum Zeit dazu hatte», bekennt er heute augenzwinkernd.

In der Tat waren seine Aktivitäten im Dienste der Öffentlichkeit sehr gross. Er war Mitte der 1950er-Jahre Mitbegründer der Rettungsstation Sarneraatal, ist langjähriges Mitglied des Schafzuchtverbandes Obwalden und des Patentjägervereins Obwalden. Zudem war Werner Bucher von 1964 bis 1968 Mitglied des Jugendgerichtes Obwalden und gehörte 1962 bis 1977 dem Obergericht an. In Kerns war er von 1964 bis 1970 Bürgerrat. «Alle diese vielfältigen Tätigkeiten haben mich dazu gebracht, ein Leben lang zu lernen», blickt er zurück. Nicht verschont geblieben ist Werner Bucher von gesundheitlichen Problemen, vor allem auch in der Jugendzeit. «Doch habe ich dadurch auch gelernt, im Leben zu kämpfen und stets voller Zuversicht in die Zukunft zu blicken.» – Sagt es und meldet sich in die Küche zum Salatrüsten ab. «Denn ich habe ein Leben lang auch gerne gekocht», meint er schmunzelnd.