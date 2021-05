Obwalden Wildruhezonen werden angepasst Die Anpassungen am Perimeter der Wildruhezonen werden nun öffentlich aufgelegt. Bis am 7. Juni können diese eingesehen werden.

Der Obwaldner Regierungsrat hat die Änderungen der Schutz- und Nutzungsplanung der Wildruhezonen verabschiedet und zur öffentlichen Auflage freigegeben. Die Wildruhezonen haben zum Ziel, wichtige Lebensräume, insbesondere Wintereinstands-, Aufzucht- und Brutgebiete für wildlebende Säugetiere und Vögel, vor Störungen durch das Ausüben von Sport- und Freizeitaktivitäten zu schützen. In der Zeit vom 1. Dezember bis 30. April beziehungsweise vom 1. Dezember bis 15. Juli dürfen Wildruhezonen nur auf den in den Plänen der Wildruhezonen gekennzeichneten Wegen begangen werden.

Anlauf der Sprungschanze wird entlassen

Seit Inkrafttreten der Wildruhezonen im Jahr 2014 hätten sich die Markierung der Schutzgebiete sowie die Kontrolle über die Einhaltung der Nutzungsbeschränkungen, welche vorwiegend durch die Wildhut/Naturaufsicht wahrgenommen wird, etabliert. «Allerdings hat sich gezeigt, dass einige untergeordnete Anpassungen am Perimeter des Schutzplans notwendig sind, um Vollzugsprobleme zu beheben und Rechtssicherheit zu schaffen», schreibt die Regierung. So wird beispielsweise ein nicht länger unterhaltener Wanderweg und dessen Weggebot aus dem Schutzplan entfernt. Der Anlauf der Sprungschanze in Engelberg, der sich in der Wildruhezone befindet, wird jedoch aus dem Perimeter der Wildruhezone entfernt.

Die Unterlagen liegen vom 7. Mai 2021 bis 7. Juni 2021 während der ordentlichen Bürozeiten bei den Gemeindekanzleien Kerns und Engelberg sowie dem Amt für Wald und Landschaft in Sarnen zur Einsichtnahme auf. Zudem sind die Unterlagen im Internet unter www.ow.ch (Vernehmlassungen) aufgeschaltet.