Obwalden «Wir hatten Glück im Unglück»: Fels kracht in Schutznetze und auf die Brünigstrasse Am Brünig sind rund zehn Tonnen Fels ins Tal gestürzt. Verletzt wurde niemand. Geologen wollen die Stelle nun genauer untersuchen.

Video: Andreas Wolf

Passiert ist es am Dienstagabend gegen 20 Uhr: Rund zehn Tonnen Gestein stürzten im Bereich Balmiflue zwischen Lungern und dem Brünigpass in die Schutznetze. Drohnenbilder zeigen, mit welcher Kraft die Felsbrocken in die Schutznetze donnerten. Einzelne Steine lagen auf der Strasse, ein grosser Brocken rollte über die Strasse.

Die Schutznetze wurden beim Aufschlag beschädigt, ein Brocken rollte über die Strasse (unten links). Bild: PD / Astra (5. 4. 2023)

Die Anrissstelle aus der Luft. Bild: PD / Astra (5. 4. 2023)

«Wir hatten Glück im Unglück», sagt Thomas Kloth vom Bundesamt für Strasse (Astra) gegenüber PilatusToday und Tele 1. Aufgrund der Energie, mit der die Steine die Schutznetze durchbrachen, geht Kloth von einem grösseren Ereignis aus. Die Strasse konnte gegen 10.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Kloth sagt, dass die Strasse im Moment sicher sei. Er geht davon aus, dass die Verbindung zwischen Obwalden und Bern über die Ostertage offen bleibt und der Verkehr ungehindert rollen könne.

Das Bundesamt für Strassen (Astra) wird die Felswand in Zusammenarbeit mit Geologen noch genauer inspizieren, auch im Hinblick auf mögliche Gefährdungen für die Zukunft. Ob die Netze verstärkt oder andere bauliche Massnahmen ergriffen werden müssen, war zunächst unklar.

Im Kanton Obwalden gibt rund 15 aktive Steinschlaggebiete, von denen eine Bedrohung für Siedlungen und Verkehrswege ausgeht. Am Brünig betreiben sowohl die Zentralbahn als auch das Astra eigene Überwachungen, um ihre Infrastrukturen zu schützen. Grund dafür ist der Bergsturz aus dem Jahr 1986. Damals donnerten in Giswil eine Million Kubikmeter Geröll zu Tal und begruben nebst dem Bahntrassee auch die Brünigstrasse unter sich. Zwei Autofahrer kamen ums Leben, eine Frau wurde schwer verletzt. Die Ursache ist ungeklärt.

2011 war die Strecke der Zentralbahn über den Brünig für Tage unterbrochen. Ein Erdrutsch hatte das Trassee nach einem heftigen Gewitter verschüttet, die Geleise wurden unterspült. Auch auf Berner kommt es immer wieder zu Steinschlägen, so auch 2017, als sechs Kubikmeter Fels auf das Bahntrassee der Zentralbahn stürzten. Seit einem Jahr schützen 31 Netze mit einer Gesamtlänge von 1,57 Kilometer die Bahnlinie zwischen Meiringen und dem Brünigpass.