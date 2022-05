Obwalden Würdiger Abschied für Maya Büchi Am Freitag war die letzte Kantonsratssitzung für Regierungsrätin Maya Büchi. Diese muss nach ihrer Abwahl den Sessel räumen.

Ambros Albert (SP, Giswil) überreicht Maya Büchi einen Blumenstrauss. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 20. Mai 2022)

Mit stehenden Ovationen nahm das Parlament am Freitag Abschied von Maya Büchi. Die Finanz- und Gesundheitsdirektorin verlässt das Parlament, nachdem sie im März die Wiederwahl verpasst hatte. Am 30. Juni 2022 endet ihr Mandat als Regierungsrätin. Mit ihr scheidet das dienstälteste Regierungsratsmitglied aus ihrem Amt aus. Sie war von 2008 bis 2014 Mitglied des Kantonsrats gewesen und war von 2011–2014 Fraktionspräsidentin der FDP. In die Regierung gewählt wurde sie im März 2014.

Kantonsratspräsident Christoph von Rotz würdigte Maya Büchi. Sie habe sich erfolgreich für einen gesunden Finanzhaushalt des Kantons und für die Wettbewerbsfähigkeit Obwaldens engagiert. «Sie hat die eingeschlagene und breit getragene Steuerstrategie konsequent fortgesetzt und auch dank unpopulärer Sparmassnahmen haben wir den Kanton finanziell auf eine relativ gesunde Basis gestellt.» Sie sei als Politikerin immer offen gewesen, die Chancen der Digitalisierung in allen Lebensbereichen zu erkennen und auch zu nutzen. Die Digitalisierung habe einen wesentlichen Einfluss auf den Strukturwandel und das Wirtschaftswachstum. «Maya Büchis Offenheit für neue Projekte, für Innovation und eben für mehr Digitalisierung sind gerade in einem kleinen Kanton wie Obwalden enorm wichtig», sagte Christoph von Rotz.

Durchhaltewillen und Hartnäckigkeit

Maya Büchi habe auch immer wieder Grösse gezeigt, so der Kantonsratspräsident weiter. Beispielsweise bei Dingen, die nicht geglückt seien. «Grösse auch, indem Sie die hohe politische Verantwortung der Regierungsarbeit konsequent wahrnahm und die vom Kantonsrat und Regierungsrat gefällten Entscheide stets mit grosser Loyalität mitgetragen hat.» Maya Büchi habe in ihrer Regierungstätigkeit einen unermüdlichen Durchhaltewillen und eine Hartnäckigkeit bewiesen, «was unseren Kanton so weitergebracht hat, auch wenn das in der Öffentlichkeit vielleicht weniger präsent war».

Stehende Ovationen für die abtretende Regierungsrätin Maya Büchi. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 20. Mai 2022)

Mit seinem Dank überreichte der Kantonsratspräsident Maya Büchi ein süsses Geschenk, es gab einen Blumenstrauss und stehende Ovationen vom Kantonsrat. Maya Büchi selber bedankte sich, sie sei gerührt, was bei ihr normalerweise viel brauche. «Ich hätte lieber selber bestimmt, wann ich zurücktrete. Ich mache nicht so gerne, was andere mir sagen.» Und zum Schluss gab sie dem Parlament noch eine englische Weisheit mit: «It is nice to be important, but it is more important to be nice.» (Es ist nett, wichtig zu sein, aber es ist wichtiger, nett zu sein.)

Beeindruckend war kurz zuvor auch, mit welcher Inbrunst das Parlament ein kräftiges Happy Birthday intonieren kann. Dieses galt Kantonsrat Max Rötheli (SP, Sarnen), der ausgerechnet an seinem letzten Sitzungstag im Parlament Geburtstag feiern konnte.