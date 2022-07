Obwalden Yvonne Omlin neu Mitglied der Kesb Die 41-Jährige tritt am 1. Dezember 2022 die Nachfolge von Monika Gander an.

Der Obwaldner Regierungsrat hat Yvonne Omlin als neues Behördenmitglied für die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) mit Fachrichtung Psychologie und Soziale Arbeit ernannt. Sie tritt die Nachfolge von Monika Gander an, die Ende November 2022 in Pension gehen wird. Mit der Anstellung per 1. Dezember 2022 sei ein nahtloser Übergang in der Behörde sichergestellt, teilt der Kanton in einer Medienmitteilung mit.

Yvonne Omlin. Bild: PD

Yvonne Omlin ist 41 Jahre alt und studierte an der Universität Bern Psychologie und an der Hochschule Luzern Soziale Arbeit. Seit bald zehn Jahren ist sie als Behördenmitglied bei einer Kesb im Kanton Luzern tätig. Gemäss der Obwaldner Regierung runden Arbeitserfahrungen in der Psychiatrie und in der Beratung von Stellensuchenden ihr Profil ab. Yvonne Omlin ist Mutter einer Tochter und wohnt in Lungern.

Monika Gander ihrerseits wird die Kesb als Ersatzbehördenmitglied weiterhin unterstützen. Sie ist seit acht Jahren als Behördenmitglied der Kesb tätig und hat, so die Obwaldner Regierung, «die Organisation massgeblich mitgeprägt und sich für einen wirkungsvollen, umsetzbaren und menschlichen Kindes- und Erwachsenenschutz eingesetzt». (pd/inf)