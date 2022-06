Obwalden Zu viele unnötige Vorstösse im Parlament – Motion verlangt mehr Reflexion Parlamentarierinnen und Parlamentarier sollten wissen, welchen Aufwand und welche Kosten sie mit ihren Vorstössen verursachen. Dies würde helfen, die steigende Zahl von Vorstössen zu brechen. Die Regierung winkt ab.

Der Obwaldner Kantonsrat tagt im Rathaus Sarnen. Bild: Philipp Unterschütz (Sarnen, 20. Mai 2022)

Parlamentarische Vorstösse gehören zu den zentralen Instrumenten der politischen Arbeit des Parlaments. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Debatte und des politischen Entscheidungsprozesses. «Es sind legitime Instrumente, um politischen Einfluss zu nehmen, mehr Entscheidungsgrundlungen zu erhalten oder Themen anzustossen.» Dieser Meinung sind auch die FDP-Kantonsräte Branko Balaban (Sarnen) und Martin Hug (Alpnach). Doch sind die Vorstösse immer gerechtfertigt und stimmen Aufwand und Ertrag? Vor diesem Hintergrund haben die beiden gemeinsam mit 13 Mitunterzeichnenden im März eine Motion zur Klärung eingereicht.

Der Regierungsrat soll beauftragt werden, ab der neuen Legislatur bei parlamentarischen Vorstössen den zeitlichen Aufwand pro Vorstoss für die Bearbeitung auf einfache Art zu schätzen. Ebenfalls müssten wesentliche Drittkosten im direkten Zusammenhang genannt werden. «Beides soll so unbürokratisch wie möglich erfasst werden», heisst es in der Motion. Branko Balaban und Martin Hug betonen auf Nachfrage, dass man wirklich nur eine grobe Schätzung wolle. «Es geht uns darum, zu sensibilisieren, dass man vorsichtig mit den politischen Instrumenten umgeht. Wir können nicht immer die Verwaltung anhalten, mit beschränkten Ressourcen effizient zu arbeiten, dabei aber selber mit Vorstössen Zusatzarbeit verursachen.» Es gehe nicht um Einschränkungen oder Regeln zur Eingabe von Vorstössen. «Es geht darum, dass man sich immer fragt, ob ein Vorstoss das richtige Mittel ist oder man ein Anliegen auch anderweitig politisch verfolgen kann.» So ist in der Motion denn auch die Rede davon, dass Fragen manchmal direkt vom entsprechenden Departement beantwortet werden könnten.

Kein Zufall, dass vor Wahlen die Vorstösse zunehmen

Die Regierung zeigt in ihrer Antwort auf, dass in den letzten drei Legislaturperioden pro Amtsjahr durchschnittlich knapp 21 Vorstösse behandelt wurden. «Die Feststellung der Motionäre, dass die Anzahl der eingereichten parlamentarischen Vorstösse während der letzten drei Jahre zugenommen habe, ist korrekt.» Tatsächlich stieg die Zahl der behandelten Vorstösse von 23 (2019/20) auf 32 (2020/21) und schliesslich auf 33 (2021/22). Die Zunahme sei aber insbesondere auf vermehrte Vorstösse im Zusammenhang mit der Coronapandemie und dem Kantonsspital Obwalden respektive der Versorgungsstrategie im Akutbereich zurückzuführen, relativiert die Regierung.

Als weiteren Grund erwähnt die Motion auch Wahlen. «Es kann kein Zufall sein, dass immer vor Wahlen die Vorstösse zunehmen», so Branko Balaban. Vorstösse dienen also manchmal auch der Eigenwerbung für Personen oder Parteien. Der Regierungsrat teilt in seiner Antwort die Ansicht der Motionäre, «dass eine gewisse Anzahl der eingereichten parlamentarischen Vorstösse auch mit direkten Anfragen an das zuständige Departement und somit mit erheblich weniger Aufwand hätte beantwortet werden können».

Regierung findet Erfassung zu aufwendig

Trotzdem: Die Regierung lehnt die Motion ab. Der Nutzen einer zeitlichen Aufwandsschätzung für die Beantwortung eines politischen Vorstosses sei nicht genügend gegeben. Im Zeiterfassungsinstrument des Kantons sei es zwar möglich, die geleisteten Stunden auf verschiedene Projekte oder Kostenstellen zu verteilen. Das Einrichten einer solchen Erfassung sei aber relativ aufwendig. Sie schreibt: «Das Zuteilen der gearbeiteten Stunden auf verschiedene kleinere Projekte würde einen weiteren Zusatzaufwand bedeuten.»

Die Vorgaben für eine grobe Schätzung seien dagegen zu unklar und würden zudem unweigerlich je nach Geschäft unterschiedlich gehandhabt, was die ohnehin schon ungenaue Aussagekraft und die Vergleichbarkeit für die Öffentlichkeit weiter verringere. «Der Aufwand für eine präzisere Aussage, welche anhand der Zeiterfassung erstellt würde, wäre hingegen unverhältnismässig im Vergleich zum tatsächlichen Nutzen», schreibt die Regierung. Zur Kostenfrage hält sie weiter fest, dass Drittkosten zur Beantwortung von Vorstössen in der Verwaltung sehr selten und nur in aussergewöhnlichen Fällen anfallen. «Sie sind aus diesem Grund im Zusammenhang mit der Motion vernachlässigbar.»

Die Motionäre Martin Hug und Branko Balaban sind nicht zufrieden. «Wir haben in der Motion ja festgehalten, dass wir keine exakte Erfassung wollen und eine ganz grobe Schätzung zur Sensibilisierung reichen würde.» Die Personen, an welche Vorstösse zur Bearbeitung zugewiesen werden, könnten doch grob angeben, wie viel Zeit sie investiert haben. Diese könnte man dann mit einem für die eingesetzten Fachleute angemessenen durchschnittlichen Stundenlohn hochrechnen. «Wir haben immer mehr zu tun, die Ressourcen sind beschränkt. Da wäre es gut, die steigende Entwicklung der Vorstösse und die Kostenfolgen zu reflektieren», sind sie überzeugt.