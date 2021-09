Obwalden Zustimmung zu vierter Stufe: Qualität der Abwasserreinigung wird weiter steigen Die Delegierten des Entsorgungszweckverbands Obwalden stimmen einem 15-Millionen-Franken-Kredit für die vierte Reinigungsstufe zu.

Das Führungsduo des Entsorgungszweckverbandes Obwalden mit Präsident Cornel Waldvogel (links) und Vizepräsident Heini Gosteli in der ARA in Alpnach. Bild: PD

Die in den Siebzigerjahren gebaute Abwasserreinigungsanlage (ARA) an der Eichistrasse in Alpnach Dorf wurde bereits zwischen 2016 und 2019 saniert und ausgebaut. Erneut setzten die Delegierten des Entsorgungszweckverbandes Obwalden (EZV) anlässlich der ordentlichen Delegiertenversammlung im Restaurant Grossteil in Giswil, die unter dem Vorsitz von Verbandspräsident Cornel Waldvogel stand, nun einen weiteren bedeutungsvollen Meilenstein. Für den Bau der vierten Reinigungsstufe zur Eliminierung von Mikroverunreinigungen wurde einstimmig ein Kredit über 15 Millionen Franken genehmigt. Damit wird die Qualität der Abwasserreinigung weiter steigen.

Die Wasserqualität hat sich in der Schweiz in den letzten 50 Jahren insbesondere durch den Ausbau der Abwasserinfrastrukturen und die Einträge von Chemikalien aus Industrie und Gewerbe stark verbessert. So ist die Belastung der Gewässer mit Nährstoffen, Schwermetallen und weiteren problematischen Substanzen zurückgegangen. «Einerseits gehört die ARA Sarneraatal zu den grösseren Abwasserreinigungsanlagen in der Schweiz, und andererseits wird das gereinigte, jedoch immer noch mit Mikroverunreinigungen verschmutzte Abwasser in den Alpnachersee eingeleitet. Aus diesem Grund muss die ARA Sarneraatal mit einer vierten Reinigungsstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen erweitert werden», schreiben Präsident Cornel Waldvogel und Geschäftsführer Sepp Amgarten im erläuternden Bericht zur Beschlussfassung. Unter Mikroverunreinigungen fallen zum Beispiel Medikamente, Hormone, Kosmetika oder chemische Produkte.

Umsetzung ab Januar 2023

Wie an der Delegiertenversammlung zu vernehmen war, war bereits bei der Planung und der Realisierung des Ausbaus der ARA auf die Anordnung der Anlagen geachtet worden, wurden Platzreserven geschaffen und bereits kleinere Vorinvestitionen getätigt. Damit werden beim Bau der Mikroverunreinigungs-Stufe keine Werte vernichtet. Südlich der bestehenden Biologiebecken kann die ARA bei Bedarf noch um ein zusätzliches Biologiebecken erweitert werden. Nördlich wird die neue vierte Reinigungsstufe realisiert. Dafür werden zehn Filterbecken mit all den notwendigen Zusatzbauten und Anlagen gebaut.

Nach der Genehmigung des Kredits wird sofort und zügig mit der Umsetzung des Projekts begonnen. Die Realisierung ist ab Januar 2023 terminiert, nachdem seitens des Bundesamts für Umwelt das Projekt genehmigt ist und die Baubewilligung vorliegt. Die Inbetriebnahme der vierten Reinigungsstufe ist im Frühling 2024 geplant.

Heini Gosteli feiert ein seltenes Jubiläum

Ein aussergewöhnliches Jubiläum feierte in diesem Jahr Heini Gosteli aus Sarnen. Anlässlich der Delegiertenversammlung vom 18. Mai 1986 wurde er als Nachfolger von Adalbert Durrer, Alpnach, in den Vorstand des damaligen Zweckverbandes Kehrichtbeseitigung gewählt. Im damaligen Protokoll wurde ausgeführt, dass der Vorstand ab und zu mit technischen Fragen konfrontiert werde, dies im Zusammenhang mit der Deponie Cholwald. Dem Vorstand fehlte es jedoch an einem technischen Spezialisten. In der Person von Heini Gosteli, diplomierter Ingenieur und Inhaber des Ingenieurbüros Energoplan, Sarnen, war der Spezialist gefunden.

Im Jahr 2004 wurde er in den Vorstand und gleichzeitig zum Vizepräsidenten gewählt. Seit 2012 gehört er der Geschäftsleitung des Entsorgungszweckverbandes an. Nebst Mitglied der Betriebs- und Baukommission Cholwald war er auch Mitglied und Vorsitzender der Bau- und Betriebskommission Abwasser. Seit 2013 ist er Mitglied der Baukommission ARA. Am 1. Mai dieses Jahres konnte Geschäftsführer Sepp Amgarten zudem sein 10-Jahre-Arbeitsjubiläum feiern.