Obwalden Zwei Seniorinnen werden um 22'000 Franken betrogen – falsche Polizisten am Telefon Innerhalb weniger Tage wurden zwei Frauen aus dem Kanton Obwalden Opfer eines Telefonbetrugs. Über 20'000 Franken haben sie an Kuriere übergeben.

Der erste Telefonbetrug ereignete sich am 8. September in Lungern. Dabei gab sich ein Mann als falscher Polizist aus und forderte die 88-Jährige auf, 10'000 Franken abzuheben und einem Kurier zur Falschgeldüberprüfung zu übergeben. Wie die Obwaldner Kantonspolizei mitteilt, riefen die Betrüger drei Tage danach erneut an, um sie zu einer Geldabgabe zu bringen. Dank der Aufmerksamkeit einer Bankangestellten konnte der zweite Betrugsversuch aber verhindert werden.

Am Montag passierte dasselbe einer 79-jährigen Frau: Der angebliche Polizist täuschte einen grossen Ermittlungsfall vor, bei dem sogar Bankangestellte involviert seien. Deshalb dürfe sie bei der Abholung der geforderten 12'000 Franken den Bankangestellten nichts erzählen. Das Bargeld wurde schliesslich an ihrem Wohnort in Sarnen von einem Kurier abgeholt.

Die Obwaldner Polizei schreibt, dass aktuell vermehrt Meldungen wegen falschen Polizisten eingehen. Sollte die «Polizei» Geld von Ihnen verlangen, beenden Sie den Anruf sofort und kontaktieren Sie die örtliche Polizei oder die Notrufnummer 117. (rad)