Obwalden Töfffahrer fliegt mehrere Meter durch die Luft und landet samt Töff im Bach Am Mittwoch kam es in Kerns sowie am Glaubenberg zu Unfällen. Ein Motorradfahrer musste mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

An diesem Anhänger löste sich ein Rad. Bild: PD

Der Unfall in Kerns ereignete sich am Mittwochmorgen kurz nach 08:30 Uhr. Im Bereich Acheriwald fuhr ein 49-jähriger Autofahrer mit seinem Lieferwagen mit Anhänger auf der Stanserstrasse Richtung Stans. Wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilte, löste sich aus bislang unbekannten Gründen in einer Rechtskurve ein Rad am Anhänger. Dieses kollidierte mit einem korrekt entgegenkommenden Lieferwagen. Verletzt wurde beim Unfall niemand. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Der Töff landete im Bach – der Fahrer ebenfalls. Bild: PD

Der zweite Verkehrsunfall ereignete sich am Abend kurz nach 20 Uhr. Dieser ereignete sich auf der Glaubenbergstrasse im Bereich des Truppenlagers Glaubenberg in Fahrtrichtung Sarnen. Ein 21-jähriger Töfffahrer kam aus bislang unbekannten Gründen in einer Linkskurve von der Strasse ab und fuhr geradeaus über das Trottoir. Durch die Kollision mit dem Randstein wurde der Töff samt dem Mann mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der Töfffahrer kam mitsamt seinem Fahrzeug im dortigen Bachlauf zum Liegen. Der Mann wurde mit unbestimmten Verletzungen durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht. (sfr)