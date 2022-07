Obwalden/Nidwalden Datenschutzbeauftragter zieht Bilanz 498 Geschäfte hat der Datenschutzbeauftragte für die Kantone Schwyz, Nidwalden und Obwalden 2021 abgeschlossen. Nach wie vor hat die Stelle zu wenig personelle Ressourcen.

Der Datenschutzbeauftragte der Kantone Schwyz, Obwalden und Nidwalden (ÖDB) erledigte im vergangenen Jahr mit 498 fast 13 Prozent mehr Geschäfte als im Vorjahr. Der Löwenanteil entfiel mit 253 Geschäften auf den Kanton Schwyz, wo er auch als Öffentlichkeitsbeauftragter tätig ist. 111 Geschäfte waren kantonsübergreifend. In Obwalden schloss der ÖDB 59 Geschäfte ab, in Nidwalden deren 75. Im vergangenen Jahr gingen total 508 Geschäfte neu ein.

Philipp Studer, Datenschutzbeauftragter der Kantone Schwyz, Obwalden und Nidwalden. Bild: Nadia Schärli (Oberarth, 17. Juli 2017)

Im Tätigkeitsbericht 2021 schreibt ÖDB Philipp Studer, dass die Stelle 2021 bei keiner Fachstelle in Obwalden eine spezifische Kontrolle durchgeführt habe. Er prüfte aber vor der Einführung die Schulsoftware Edulog. «Dabei ist uns nichts Nachteiliges aufgefallen», sagt Studer auf Anfrage. Weiter kontrollierte er auf Rückmeldung einer privaten Person hin den Umgang der kantonalen Covid-Fachstelle mit Testresultaten im Rahmen der Pandemie. «Dabei ist der korrekte Umgang mit besonders schützenswerten Personendaten (wie es Testresultate beispielsweise sind) sehr wichtig», steht im Tätigkeitsbericht.

Mobiltelefone der Polizei überprüft

Der auf den 1. Juli 2021 neu beim ÖDB angestellte IT-Mitarbeiter prüfte zudem die Lösung der Kantonspolizei betreffend Aushändigung von Mobiltelefonen an Mitarbeitende. Dabei ging es um den Umgang der Mitarbeitenden mit den für die Arbeitserledigung erhaltenen Mobiltelefonen und wie diese in technischer Hinsicht geschützt sind. «Wir haben unter anderem angeschaut, wie es um den Schutz der auf den Smartphones enthaltenen Personendaten steht, da die Angestellten die Telefone auch privat nutzen können», so Studer. Es zeigte sich, dass diese Lösung aus datenschutzrechtlicher Sicht insgesamt gut aufgestellt sei. Daneben behandelte der ÖDB einzelne Meldungen Privater; beispielsweise, wie öffentliche Organe gewisse datenschutzrechtliche Vorgaben (etwa das Auskunftsrecht oder die Datensperre) in der Praxis umsetzen und ob sie in Einzelfällen eine Datenschutzverletzung begangen haben.

Im Kanton Nidwalden schloss der ÖDB im Berichtsjahr die Pendenzenkontrolle zu den Feststellungen aus den Datenschutzreviews bei den letzten fünf Gemeinden (inklusive teilweise separaten Schulgemeinden) ab. Das führte zu mehr Aufwand als in Schwyz und Obwalden, weil bis 2021 in Nidwalden mehr Pendenzen bestanden. Dies machte den grössten Teil des Kontrollaufwands im Jahr 2021 aus. Weiter beschäftigte sich der ÖDB im Rahmen seiner Aufsichtstätigkeit mit der Gewährleistung der datenschutzrechtlichen Vorgaben bei der Durchführung von Massentests in der Pandemie. Zudem klärte er ab, ob eine eventuelle Verletzung des Amtsgeheimnisses – welche die Staatsanwaltschaft beurteilen müsse – unter Umständen auch zu einer möglichen Verletzung der Persönlichkeit einer betroffenen Person geführt haben könnte. Dies konnte im spezifischen Fall verneint werden.

Gesetzesanpassungen bringen mehr Arbeit

Nach wie vor reichen die Ressourcen des ÖDB – aktuell 230 Stellenprozente – nicht aus, um seinen Auftrag wirkungsvoll umzusetzen. Die Projektmitarbeit musste er in den letzten Jahren fast gänzlich vernachlässigen, so der Bericht weiter. Hinzu kommt, dass ihm aufgrund der schweizweit zu harmonisierenden Datenschutzgesetzgebungen wohl zusätzliche Aufgaben und Kompetenzen zugeteilt werden müssen. So soll er in Zukunft Verfügungen und vorsorgliche Massnahmen erlassen können. Im Kanton Schwyz ist dies bereits seit Inkrafttreten des dortigen revidierten Datenschutzgesetzes (per 1. Januar 2021) möglich.

Es sei wichtig, dass die Ressourcen des ÖDB weiter aufgestockt würden, um die Pendenzen zumindest etwas reduzieren zu können. «In Nidwalden und Obwalden kann ich heute aufgrund der gesetzlichen Grundlage lediglich Empfehlungen aussprechen», hält Studer fest. Sobald auch die Kantone Ob- und Nidwalden die erwähnten neuen Kompetenzen gesetzlich festgelegt haben werden, könnten vermehrte Aufgaben und dadurch auch noch mehr Fälle sowie Anfragen auf den ÖDB zukommen. Zudem wird er auch von öffentlichen Organen gemeldete Verletzungen des Datenschutzes bearbeiten müssen. Dies ist mit den momentanen Ressourcen nicht zu bewältigen.