Obwalden/Nidwalden Die Musikschulen gründen eigene Kantonalverbände Mit der Aufspaltung des bisherigen Unterwaldner Verbands sollen die Musikschulen gestärkt werden.

Leiterinnen und Leiter der Musikschulen aus Obwalden und Nidwalden setzen auf dem Sarnersee ihre Unterschrift unter die neuen Verbandsstrukturen. Bild: PD (14. September 2021)

Die Musikschulen der Kantone Ob- und Nidwalden haben den Verband Musikschulen Unterwalden aufgelöst. Gleichzeitig wurden zwei Verbände neu gegründet: der Verband Musikschulen Obwalden und der Verband Musikschulen Nidwalden. Die Trennung sei ein strategischer Entscheid aller beteiligten Musikschulen zu Gunsten einer Stärkung der beiden Verbände und der Musikschulen, heisst es in einer Medienmitteilung. Insgesamt seien rund 4535 Musikschülerinnen und Musikschüler aktiv eingeschrieben in den Musikschulen und rund 300 Musiklehrpersonen seien Teil der Verbände und unterrichteten in den Kantonen mit viel Engagement.

Gemeinsame Projekte und Austausch

Gemeinsame Projekte wie der obligatorische Weiterbildungstag für alle Musiklehrpersonen der Kantone Ob- und Nidwalden sowie der strahlkräftige Rotary Musikpreis würden weiterhin in enger Zusammenarbeit aller getragen und umgesetzt, so die Mitteilung weiter. Auch werde weiterhin ein Austausch stattfinden, jedoch hätten die Musikschulen der beiden Kantone zum Teil unterschiedliche Strukturen. Mit der Neugründung zweier starker Verbände könnten die spezifischen Anliegen der Musikschulen gegenüber der Gesellschaft, der Politik und weiteren Gremien noch stärker positioniert werden. Dies sei entscheidend für eine nachhaltige Stärkung einer lebendigen Musikkultur.

Die Neugründung fand laut der Mitteilung am 14. September auf dem Kursschiff Seestern, mitten auf dem Sarnersee, statt. Ganz im Sinne «volle Kraft voraus» seien die Segel mit Rückenwind gehisst worden. Die Musikschulen leisteten einen wichtigen Beitrag für die musische Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Der nächste Höhepunkt für die grössten Musiktalente aus Ob- und Nidwalden ist der Rotary Musikpreis. Er findet statt am 29. Januar 2022 und wird in den Sparten Klassik, Pop und Volksmusik ausgetragen. Die Musikschulen der beiden Kantone seien bereits in den Vorbereitungen für diesen Grossanlass und stolz auf die hiesigen Talente, so die Mitteilung weiter. Bis dahin werde geübt, geprobt, konzertiert und Musik in die Gemeinden in Ob- und Nidwalden getragen.