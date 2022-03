Obwalden/Nidwalden Informatikstrategie verpasst nötige Mehrheit der Gemeinden In Nidwalden lehnen vier Gemeinden die Strategie und die zugehörige Vereinbarung ab. Nun geht das Projekt in eine Extrarunde. In Obwalden war das notwendige Quorum zusammengekommen.

Mit ihrer neuen Informatikstrategie 2022 wollen die Kantone Obwalden und Nidwalden E-Government-Vorhaben behördenübergreifend koordinieren und alle Verwaltungsebenen miteinbeziehen. Dies werde in Zukunft immer wichtiger, schreiben die Regierungen in einer Medienmitteilung. Die Strategie und eine gemeinsame Informatikvereinbarung seien unter Beizug der Gemeinden erarbeitet worden. Die Vereinbarung sei notwendig, um einheitliche Regelungen etwa für Informatikprojekte oder den Bezug von IT-Leistungen zu definieren.

In der heutigen Informatikstrategie der beiden Kantone würden die jüngsten technologischen Fortschritte und die Erwartungen der digitalisierten Gesellschaft nur ungenügend abgebildet. Zudem seien die Gemeinden bisher kein verbindlich integrierter Partner.

Für die Informatikstrategie und die IT-Vereinbarung haben die Kantone bei den Nidwaldner und Obwaldner Gemeinden ein Genehmigungsverfahren durchgeführt. Damit sie verabschiedet werden und in Kraft treten können, braucht es in beiden Kantonen eine Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der Gemeinden. Während das Quorum in Obwalden erreicht wird, kommt es in Nidwalden nicht zu Stande. Vier von elf Nidwaldner Gemeinden – Emmetten, Ennetmoos, Stans und Stansstad – lehnen die Vereinbarung in der vorliegenden Fassung ab.

Kritik an Kündigungsrecht und Mitwirkungsbestimmungen

«Wir bedauern dies sehr und werden die Beweggründe analysieren», wird der Nidwaldner Finanzdirektor Alfred Bossard in der Mitteilung zitiert. «Wir wussten, dass wir nicht die Unterstützung aller Gemeinden haben werden», sagt Bossard auf Anfrage. Man sei davon ausgegangen, dass man für die Schlussfassung der Vereinbarung das Zwei-Drittel-Quorum erreichen werde. «Das ist nun nicht der Fall», so Bossard. Einzelne Gemeinden hätten sich daran gestört, dass es ein Zweidrittelmehr der Kommunen brauche, um die Vereinbarung zu kündigen. «Sie sind der Ansicht, dass das jede Gemeinde für sich entscheiden können solle.»

Kritik habe es auch an Mitwirkungsbestimmungen gegeben. «Einige Gemeinden vermissten eine Vision in der Strategie», sagt Alfred Bossard weiter. «Wir sind der Meinung, dass wir zuerst die Strategie haben und die Gemeinden an Bord holen müssen.» Diese gelte es dann gemeinsam weiterzuentwickeln. «Trotz dieser Kritikpunkte sind wir der Auffassung, dass die beiden Kantone auf dem richtigen Weg sind und eine fortschrittliche Lösung ausgearbeitet haben», so Bossard weiter in der Mitteilung. «Zusammen mit den Gemeinden arbeiten die Kantone Obwalden und Nidwalden seit 20 Jahren im Informatikbereich zusammen», hält er fest. Nun gelte es, die Gemeinden verbindlicher einzubinden.

«Im Alleingang Informatiklösungen zu erarbeiten, funktioniert heute nicht mehr.»

«Wir nehmen die Bedenken von Engelberg ernst»

Die Gemeinden hätten sich während des Entstehungsprozesses mehrfach zu den jeweiligen Entwürfen äussern können. Ihre Rückmeldungen seien punktuell in die Endfassung eingeflossen. In Obwalden haben mit Ausnahme von Engelberg alle Gemeinden der Informatikstrategie zugestimmt. «Die positiven Rückmeldungen der sechs Gemeinden freuen uns, weil dem Regierungsrat eine gute Zusammenarbeit wichtig ist», wird Maya Büchi-Kaiser, Landstatthalter und Obwaldner Finanzdirektorin, zitiert. Die ablehnende Haltung von Engelberg könne sie nachvollziehen, sagt Maya Büchi auf Anfrage. Engelberg sei bisher weniger als die anderen Gemeinden in die bestehenden Informatiklösungen eingebunden gewesen. «Wir nehmen die Bedenken von Engelberg ernst, auch wenn wir von der vorliegenden Informatikstrategie nach wie vor überzeugt sind.» Der Gemeinde sei der Investitionsschutz garantiert worden, so Büchi. «Der Anschluss an gemeinsame Anwendungen soll erfolgen, wenn sie ihr System ersetzen müssen.»

Die Regierungsräte von Nidwalden und Obwalden werden nun die kritischen Stellungnahmen auswerten und mit den betreffenden Gemeinden das Gespräch suchen. Diese Diskussion werde die Umsetzung der Strategie verzögern, glaubt Alfred Bossard. «Das Ziel, Strategie und Vereinbarung noch in der ersten Hälfte dieses Jahres den Kantonsparlamenten vorzulegen, werden wir nicht erreichen.» Die Beratungen im Landrat und im Kantonsrat würden wohl mit rund einem halben Jahr Verzögerung stattfinden.