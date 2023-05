Obwalden/Nidwalden Sonnenschein und leuchtende Kinderaugen beim Chornwald-Brunch Die Lancierung des Chornwald-Labels mit einem Brunch war ein voller Erfolg, über 400 Personen nahmen teil. Die lokalen Produkte standen im Mittelpunkt.

Die Organisatoren vereint – der Ackerbau Verein Ob- und Nidwalden und der Verband der Ob- und Nidwaldner Bäcker-Confiseure. Bild: PD (Alpnachstad, 21. 05. 2023)

Seit 2019 steht «Tschifeler Mehl» für einheimisches Getreide aus Obwalden. Der erste Weizen für «Mähligs us Nidwalden» wurde 2022 angepflanzt. Nun spannen die Tschifeler und die Reissäckler zusammen: mit Chornwald, der gemeinsamen Marke des Ackerbau-Vereins Ob- und Nidwalden. Bei der Lancierung und Vermarktung der neuen Marke Chornwald ist der Verband der Ob- und Nidwaldner Bäcker-Confiseure eine weitere treibende Kraft. Und so luden die beiden Verbände die Bevölkerung am vergangenen Sonntag zu einem grossen Brunch auf den Hof der Familie Langensand in Alpnach ein, um die Marke «Chornwald» offiziell zu lancieren.

Backwaren aus Chornwald Mehl. Bild: PD (Alpnachstad, 21. 05. 2023)

Reichhaltiges Brunch-Buffet

Bei herrlichem Wetter kamen mehr als 400 Personen, um sich am reichhaltigen Brunch-Buffet zu erfreuen. Es gab einheimische Fleischspezialitäten, Käse aus Ob- und Nidwalden sowie ein üppiges Angebot an Gebäcken – alles aus Chornwald-Mehl. Auch Schleckmäuler kamen dank Konfitüre, Honig oder Schokoladenaufstrich von regionalen Betrieben nicht zu kurz.

Da leuchteten die Kinderaugen – Zopftiere backen im Holzofen. Bild: PD (Alpnachstad, 21. 05. 2023)

Regionalmarkt und Kindererlebnis

Neben dem Brunch gab es einen kleinen Markt mit regionalen Anbietern zu entdecken. Dabei trafen regionale Kulinarik z.B. der Käserei, vom Bäcker oder vom Hofladen auf Blumenschmuck oder anderes Handwerk. Aber auch die Kleinsten kamen nicht zu kurz. Egal ob Spielbereich «echt Bauerhof» mit Stoh-Spass oder beim Backen von Zopftieren im Holzofen – von Jung bis Alt ein Sonntag der besonderes Art. (pd/unp)

Im Bild der Markt mit regionalen Anbietern – vom Chornwald-Mehl bis zu frischen Kräutern Bild: PD (Alpnachstad, 21. 05. 2023)