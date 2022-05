Obwalden/Uri Kantonsspitäler Obwalden und Uri verstärken ihre Zusammenarbeit bei der Krebsbehandlung Die Onkologie am Kantonsspital Obwalden wird weiter verstärkt. Auch dank der Zusammenarbeit mit dem Kantonsspital Uri.

Wolfgang März. Bild: PD

Mit Dr. med. Wolfgang März konnte das Kantonsspital Obwalden einen versierten Onkologen und Hämatologen gewinnen, der viel Erfahrung in der Betreuung von ambulanten und stationären onkologischen Patienten mitbringt. Wolfgang März hat seine internistische und onkologische Ausbildung in Hannover und New York und an den Universitäten Freiburg und Göttingen durchlaufen. Zuletzt leitete er die Onkologie in der Rotkreuzklinik Lindenberg im Allgäu.

Claudia Niewenhuys. Bild: PD

Dr. März und seine Urner Onkologiekollegin Dr. med. Claudia Niewenhuys arbeiten seit kurzem an beiden Standorten und bieten so einen lückenlosen Tagesklinik-Betrieb an, auch bei Ferienabwesenheiten, wie das Kantonsspital Obwalden mitteilt. Die zwei Standorte bleiben eingebettet in die Onkologie vom Luzerner Kantonsspital (Luks) mit den verschiedenen Tumor-Boards. Alle Patienten werden mit den Spezialistenteams vom Zentrumsspital besprochen und die Therapiestrategien werden gemeinsam festgelegt. Auch bleibt weiterhin das Luks primärer Ansprechpartner für Zentrumsangebote von spezialisierten Tumortherapien, Onkochirurgie und Tumorbestrahlungen.

Mittelfristig plant das Kantonsspital Obwalden, das Ärzte-Duo März/Niewenhuys personell auf ein onkologisches Quartett auszubauen, um die onkologische Versorgung der beiden Kantone Obwalden und Uri langfristig sicherzustellen.