Obwaldner Bauern wählen erste Frau in den Vorstand

Steigende Ansprüche der Bevölkerung und der Konsumenten sowie die wachsende Kritik in den Medien an der Landwirtschaft waren Stichworte im Referat von Sandra Helfenstein, Co-Leiterin Kommunikation beim Schweizer Bauernverband. Offenbar seien die Bauernvertreter für gewisse Journalisten in der Politik zu erfolgreich, was Reaktionen auslöse, sagte sie.

Aktuelle Landwirtschafts-Themen wie zum Beispiel die Trinkwasser- oder Pestizidinitiative, die Tierhaltung und Kulturland seien reichlich vorhanden. Zudem lasse sich die Bevölkerung oft durch Meldungen zu sehr verunsichern. Für den Bauernverband sei es wichtig, so die Referentin, «mit sachlicher und origineller Aufklärung rechtzeitig Gegensteuer zu geben». Auch die Bauernbetriebe seien gefordert: «Sie müssen Vorbild sein und möglichst keinen Anlass zur Kritik geben.» – «Zum Beispiel beim Güllen und Misten», ergänzte Präsident Simon Niederberger.