Obwaldner Ferienpass bringt 500 Kindern Spass Im Vorstand des Vereins Freizeitzentrum Obwalden gab es einen Wechsel. Monika Rohrer wurde neu gewählt, Helen-Omlin-Berchtold wurde verabschiedet.

Generalversammlung des Vereins Freizeitzentrum Obwalden.Monika Rohrer folgt auf Helen Omlin-Berchtold im Vorstand, Natascha Vankann übernimmt das Ressort Ludotheken (von links). (Bild: PD)

Zwar stehen die zweimal jährlich erscheinenden Kursprogramme im Mittelpunkt des Vereins Freizeitzentrum Obwalden (FZO). An der 47. GV des Vereins vom vergangenen Freitag kam aber einmal mehr zum Ausdruck, dass das FZO für weit mehr Aktionen und Verbindungen steht. Dies heisst es in einem Schreiben des Vereins. Das grösste Projekt sei im vergangenen Jahr die Durchführung des Obwaldner Ferienpasses gewesen. Über 500 Kinder nahmen während vier Wochen an 247 Angeboten teil.

Bei 264 Kursen nahmen 2018 über 2000 Personen teil. Die Kurse seien aus finanzieller Sicht ein wichtiger Pfeiler des Vereins. Zudem wurde die vom Sarner Gemeinderat Cleo Bracale präsentierte, positive Jahresrechnung 2018 und das Budget 2019 von den Anwesenden angenommen. Ausserdem wurde die seit zehn Jahren im Vorstand tätige Helen Omlin-Berchtold aus dem Vorstand verabschiedet. Als neues Vorstandsmitglied wurde Monika Rohrer gewählt. (pd/mst)