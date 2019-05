Obwaldner Finanzkrise fordert Kompromisse Die kriselnden Kantonsfinanzen prägten eine Veranstaltung der CVP. Der Handlungsbedarf ist in allen Parteien unumstritten. An gewissen Nuancen scheiden sich allerdings noch die Geister. Primus Camenzind

Die «fetten Jahre» scheinen vorüber zu sein. Die Obwaldner Staatskasse schreibt rote Zahlen, das schon seit einigen Jahren und schlimmstenfalls noch auf Dauer. Das war Grund genug für die CVP, sämtliche Parteien einzuladen, um Antworten und Rezepte zu finden auf die Frage «Gibt es einen Ausweg aus der finanziellen Sackgasse?»

Bevor die Fraktionsvertretungen des Kantonsrates an zwei runden Stehtischen in der «Metzgern» um Einigkeit bemüht waren, machten Ständerat Erich Ettlin und Finanzdirektorin Maya Büchi in zwei Referaten eine Auslegeordnung. Sie orientierten über zwei Finanzvorlagen der Volksabstimmung vom 19. Mai.

Wegweisende Abstimmung für Obwalden

Die nationale Vorlage über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (Staf) sowie den Nachtrag zum kantonalen Finanzhaushaltsgesetz betrachten beide Referenten als Basis und wegweisend für die finanzielle Zukunft von Obwalden. Der Bund will Steuerprivilegien für überwiegend international tätige Unternehmen abschaffen. Damit das Vorhaben in den Kantonen umgesetzt werden kann, erhalten diese zusätzliche Gelder, Obwalden jährlich rund 4,4 Millionen Franken durch die Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer.

Im Gegenzug sollen die Kantone ihre Steuern für juristische Personen begrenzt senken, «denn unsere Unternehmen sind derzeit enorm unter Druck und die Schweiz fällt auf der Rangliste der innovativen Wirtschaftsstandorte wegen der bisher herrschenden steuerlichen Ungewissheit zurück», betonte Ständerat Ettlin. Die Staf-Vorlage wird bei Annahme auch Anpassungen beim Finanzausgleich zur Folge haben.

Regierungsrätin Maya Büchi blickte in ihren Ausführungen auf die steuerliche Entwicklung des Kantons zurück. Zwischen 2005 und 2018 sei die direkte Bundessteuer von 30 auf 86 Millionen Franken und der kantonale Steuerertrag von 66 auf 90 Millionen Franken angestiegen. «Dies, obwohl der Steuersatz inzwischen mehrmals gesenkt worden ist», so Büchi. Noch im Jahr 2001 habe die Nettoverschuldung des Kantons 150 Millionen betragen.

Vorschläge seitens der Regierung

Nach dem wiederholten Geldsegen der Nationalbank und den Auswirkungen der Steuerstrategie konnte Obwalden zwischenzeitlich Vermögen ansammeln. Die Finanzdirektorin gab allerdings zu bedenken, dass der Regierungsrat bereits 2005 darauf hinwies, diese Erfolge würden zurückgehen, sobald Obwalden im Nationalen Finanzausgleich (NFA) vom Nehmer- zum Geberkanton mutieren werde.

«Die 13 Millionen Franken, die wir dieses Jahr einzahlen, sind schon in aller Munde», bekräftigte Büchi. «Wir sind jedoch nicht in einer Sackgasse», erklärte sie und machte den rund 80 Anwesenden im Metzgern-Saal den Nachtrag zum kantonalen Finanzhaushaltsgesetz beliebt. Der Kanton will vorerst die Abschreibungssätze senken und einmalige zusätzliche Abschreibungen vornehmen. «Das ergibt eine Entlastung von jährlich 12,7 Millionen Franken, wenn auch nur buchhalterisch», gab die Referentin zu verstehen. Später sollen Anpassungen der Prämienverbilligung, Änderungen im innerkantonalen Finanzausgleich und eine moderate Steuererhöhung weitere knapp 20 Millionen beitragen.

Gemeinsamkeit mit Nuancen

Inzwischen haben sich sämtliche Kantonalparteien auf die Annahme der beiden Vorlagen vom 19. Mai geeinigt. Die Fraktionsvertreter machten am abschliessenden Podium auch deutlich, dass sie im Kantonsrat den Vorschlägen der Regierung weitestgehend zu folgen gedenken. Natürlich sind die sich anbahnenden Kompromisse noch von unterschiedlichen Nuancen geprägt. So will beispielsweise die SVP, vertreten durch Ivo Herzog aus Alpnach, eine Steuererhöhung zeitlich beschränken, während die SP (Max Rötheli, Sarnen) davon nichts hält und etwas mehr Einnahmen für den Staat fordert.

Die CVP mit Marcel Jöri aus Alpnach pocht auf eine deutliche Aufgabenteilung zwischen dem Kanton und den Gemeinden und plädiert zudem auf eine Verzichtsplanung. Die CSP, vertreten durch Walter Wyrsch aus Alpnach, ist hingegen der Meinung, dass ein Gemeinwesen auch fähig sein müsse, in schwierigen Zeiten zu investieren.

Schliesslich, nach der knapp zweistündigen Veranstaltung, das Statement der FDP von Andreas Gasser aus Lungern: «Wir müssen alle an der einen oder anderen Stelle aus unseren Parteiprogrammen aussteigen.»